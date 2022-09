PL : Arsenal tabasse Brentford et reprend la tête

Les funérailles de la Reine Elizabeth II ont quelque peu bouleversé la programmation d'une 8e journée de Premier League marquée par de nombreux reports. Quelques équipes sont tout de même passées entre les gouttes. C'est le cas d'Arsenal, qui se déplaçait à Brentford cet après-midi. Les Gunners n'ont pas manqué l'occasion de reprendre la tête du championnat, devant Manchester City.

Au Brentford Community Stadium, Bukayo Saka a offert deux passes décisives. À William Saliba, auteur de l'ouverture du score (0-1, 17e), puis à Fabio Vieira, auteur du troisième but des Londoniens, au retour des vestiaires (0-3, 49e). Entre-temps, Gabriel Jesus (0-2, 28e) a profité d'un ballon de Granit Xhaka pour inscrire son 4e but de la saison avec les Gunners. Grâce à ce succès, Arsenal retrouve son fauteuil de leader, un point devant Manchester City et son rival de Tottenham, qu'il accueillera pour un chaud derby juste après la trêve internationale.