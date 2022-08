Arsenal : William Saliba impressionne déjà tout le monde en Angleterre

Il aura fallu attendre trois ans, mais quelle première ! William Saliba (21 ans) a effectué ses premiers pas en match officiel sous le maillot d'Arsenal ce vendredi, à l'occasion de la victoire inaugurale en Premier League des Gunners sur la pelouse de Crystal Palace (2-0). Le défenseur central français, recruté en juillet 2019 pour 30 M€ mais prêté successivement à l'ASSE, à l'OGC Nice puis à l'OM l'an dernier, n'avait jamais porté le maillot du club londonien. C'est désormais chose faite, donc, et sa performance a de quoi donner encore plus de regrets à Pablo Longoria et aux Marseillais.

En titularisant l'international français à Selhurst Park aux côtés de l'ancien Lillois Gabriel Magalhães pour lancer la saison 2022-2023 outre-Manche, Mikel Arteta a confirmé le discours tenu depuis quelques semaines à son sujet. De quoi faire définitivement comprendre à l'OM que William Saliba était bel et bien parti pour rester. Le principal concerné a, lui, déjà mis tout le monde d'accord pour ses premiers pas avec Arsenal. Si les Canonniers sont repartis de la banlieue sud-est de Londres avec les trois points et un clean sheet dans leurs bagages, c'est en grande partie grâce au natif de Bondy.

Un vrai match de patron

William Saliba a en effet réalisé une partie de haute volée face aux hommes de Patrick Vieira. Très autoritaire dans ses interventions (6 dégagements), jamais inquiété au duel, serein balle au pied (94% de passes réussies), toujours bien placé pour sa bonne lecture du jeu (7 ballons récupérés), dominant dans les airs (100%) et dans les courses : le n°12 des Gunners a effectué un match plein, débordant de calme et rassurant ses partenaires tout au long de la rencontre, à l'image d'un tacle musclé dans sa surface sur Wilfried Zaha en seconde période. Une prestation digne, déjà, d'un patron de la défense, qui lui a logiquement valu le titre de Man of The Match de cette première rencontre de la saison en Premier League.

« Mes débuts en PL ? C'était très bien parce qu'on commence par une victoire et un clean sheet, s'est réjoui le Frenchy au micro du site officiel d'Arsenal après la rencontre. C'était un match compliqué, mais on a gagné à la fin donc c'est très bien. Oui, j'ai attendu longtemps (avant de faire ses débuts). Je suis tellement content. C'est super quand on a la chance de débuter dans ce club fantastique. Donc je suis super content, et j'ai encore plus faim pour la suite. » En concurrence avec Gabriel, Ben White, Rob Holding et Pablo Mari (qui pourrait quitter le club cet été) pour une place de titulaire en charnière centrale, le joueur formé à Saint-Étienne a prouvé qu'il avait l'étoffe et la carrure pour s'imposer à Arsenal.

Arteta assume tout pour Saliba, qui a déjà conquis les Anglais

« On ne voit pas souvent ça, s'est de son côté félicité son entraîneur, Mikel Arteta, en conférence de presse. William a 21 ans et a fait ses débuts en Premier League contre un adversaire dont les joueurs sont très physiques. Gérer la situation comme il l'a fait avec ce sang-froid, ce calme et cette présence, c'est tout à son honneur. Nous avons voulu le laisser être ce qu'il est et le laisser jouer. » Et le coach de 40 ans de reconnaître. « La façon dont nous avons essayé de développer ce joueur avec son consentement et avec ses connaissances, le faire signer à 19 ans et le faire revenir deux ans plus tard est inhabituel. Mais il a été déterminé et volontaire pour venir ici et prouver qu'il était prêt. Maintenant, nous mettons le joueur dans un environnement où il peut être à l'aise et où il peut en profiter. » Au micro de Sky, Saliba a toutefois reconnu que passer les dernières années en prêt en France l'avait aidé car il avait besoin de jouer. Une gestion qui porte donc ses fruits sur le long terme pour Arsenal.

Au Royaume de Sa Majesté, tout le monde se lève en tout cas pour William Saliba, qui a déjà impressionné et mis les observateurs dans sa poche. « Il a le football en lui, a en ce sens expliqué Gary Neville sur le plateau de Sky Sports, avant de dérouler. J'ai été impressionné. Il m'a rappelé un jeune Rio Ferdinand. Et il va devenir plus fort. C'est encore un défenseur central jeune à 21 ans. [...] C'est une grande soirée pour lui, il signe une telle performance pour ses débuts. » Et Jamie Carragher, légende de Liverpool, de lui emboîter le pas. « Même avant de le voir jouer, quand vous le voyez courir à l'échauffement, vous vous dites qu'il a l'air d'un bon joueur. La manière dont il a géré cette seconde mi-temps, en aidant à quelques reprises Ben White dans la surface, démontre qu'il est fait pour ce rôle. Il a été très bon. » L'avenir s'annonce radieux.