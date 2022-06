Premier League : Arsenal, une saison frustrante mais prometteuse

Un échec pour certains, une réussite pour d'autres : la saison 2021-2022 provoque des sentiments mitigés chez les supporters d'Arsenal, qui a terminé 5ème de Premier League à deux points de l'éternel rival Tottenham, 4ème et donc qualifié pour la prochaine campagne de Ligue des champions. Après avoir commencé son année par trois défaites de rang, dont une cinglante et inquiétante sur la pelouse de Manchester City (0-5), les Gunners auraient probablement signé pour un tel dénouement en fin de saison. Plus que l'issue de cet exercice frustrant en Angleterre, il faut regarder de plus près pour analyser la saison du club londonien.

Club le plus dépensier du mercato estival 2021 outre-Manche (165,7 M€), Arsenal s'était exposé à de vives critiques au regard de l'investissement réalisé pour des joueurs peu connus comme Takehiro Tomiyasu (18,6 M€), Nuno Tavares (8 M€) et Albert Sambi Lokonka (17,5 M€) ou pas vraiment confirmés, comme Ben White (58,6 M€) et Aaron Ramsdale (28 M€), à l'exception de Martin Ødegaard, définitivement recruté au Real Madrid pour 35 M€. La stratégie estivale s'est avérée en fin de compte payante pour Edú, le directeur technique, et son équipe.

Des dépenses justifiées... après coup

Le gardien d'Arsenal a rapidement poussé Bernd Leno sur le banc, pour s'imposer comme l'un des meilleurs à son poste du Royaume et faisant gagner de précieux points à son équipe. L'ancien de Sheffield United, avec son style atypique, a mis tout le monde d'accord. Un constat également observé pour Benjamin White, qui a formé une charnière stable et solide avec l'ancien Lillois Gabriel, prouvant sa valeur aussi bien défensivement que balle au pied. Derrière, le Japonais Tomiyasu a très vite conquis le cœur des Gunners, de par son agressivité et son énergie dépensée sans compter à droite.

Si Martin Ødegaard a pris de l'ampleur, progressé de manière significative sur le terrain et dans le jeu, terminant même la saison avec le brassard de capitaine autour du bras, Nuno Tavares et Sambi Lokonga ont laissé le public de l'Emirates sur leur faim. Le latéral gauche portugais et le milieu belge n'ont pas su se montrer réguliers dans leurs performances, confirmant que leur besoin de grandir est peut-être plus important que chez certains de leurs coéquipiers. La régularité, c'est d'ailleurs ce qui a cruellement manqué aux hommes de Mikel Arteta cette année pour prétendre à mieux en fin d'année.

Une équipe très jeune et donc irrégulière, mais prometteuse

Capables de tenir tête à Manchester City dans le jeu (sans certes s'imposer), ou encore de s'offrir Chelsea et Manchester United, par exemple, en fin de saison, les Londoniens ont chuté de manière peu compréhensible face à des formations bien plus faibles, comme Southampton et Brighton. Une saison faite de hauts et de bas, cela peut s'expliquer au regard de l'effectif, qui était le plus jeune du championnat anglais cette année (24 ans et 308 jours de moyenne d'âge pour le XI de départ, plus d'un an d'écart avec Brentford, deuxième de ce classement).

Si le projet mené par Mikel Arteta, à qui le board a renouvelé sa confiance en le prolongeant jusqu'en 2025, suit son cours et qu'il y a eu beaucoup de signaux positifs cette année, les supporters d'Arsenal pourront en revanche regretter la stratégie trop friable de leur club lors du mercato hivernal. Ainsley Maitland-Niles (prêt, AS Rome), Calum Chambers (libre, Aston Villa), Sead Kolasinac (libre, OM), Pablo Mari (prêt, Udinese) et Pierre-Emerick Aubameyang (libre, Barça) ont tous quitté l'Emirates cet hiver sans qu'un nom ne vienne pour les remplacer. La blessure de Thomas Partey, notamment, a certes fait mal en fin de saison, mais l'essoufflement des cadres a aussi peut-être pesé dans la balance.

Un secteur offensif à renforcer en priorité

Le mal est fait, et les regards sont désormais tournés vers l'avenir. Alors qu'Arsenal va retrouver la Ligue Europa en 2022-2023, après une année sans Europe (une première depuis 25 ans), un gros travail attend les Gunners sur le mercato estival. Si l'avenir de Mohamed Elneny a été tranché. L'Égyptien, auteur d'une belle fin de saison, a prolongé. Alexandre Lacazette devrait quitter librement Arsenal cet été. Lui aussi en fin de contrat le 30 juin prochain, Eddie Nketiah devrait, après avoir terminé la saison en boulet de canon, signer un nouveau bail de 5 ans avec les Canonniers. Reste qu'au moins un ou deux attaquants devront venir renforcer cette équipe et épauler le jeune Nketiah, que l'OM et l'OL voulaient recruter.

La piste Gabriel Jesus (Man City) reste la plus chaude. Les noms de Dominic Calvert-Lewin (Everton), Alexander Isak (Real Sociedad), Moussa Dembélé (OL), Tammy Abraham (AS Rome) ou encore Jonathan David (LOSC) sont aussi évoqués. Dans l'entrejeu, Ruben Neves (Wolverhampton) et Youri Tielemans (Leicester) pourraient venir gonfler les rangs d'Arsenal. Derrière, si Cédric Soares pourrait quitter le club et qu'il faudrait donc lui trouver un remplaçant, le cas William Saliba reste encore à régler. Aaron Hickey (Bologne) fait lui partie des joueurs qui intéressent Arsenal, où l'été s'annonce une nouvelle fois bien agité.