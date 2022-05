L'OM et l'OL ont tenté Eddie Nketiah

Arsenal a flanché dans le sprint final. Cinquièmes de Premier League, les Gunners vont une nouvelle fois rater la Ligue des Champions. Mais ce n'est pas tout. Les Londoniens risquent également de perdre deux de leurs attaquants, tous deux en fin de contrats, à l'issue de l'exercice.

La suite après cette publicité

Le premier, on le connaît bien en France, puisqu'il s'agit d'Alexandre Lacazette (30 ans), international tricolore (16 sélections, 3 buts) formé à l'Olympique Lyonnais, qui rêve d'ailleurs de le récupérer libre cet été. Le second, c'est Eddie Nketiah (22 ans), international Espoirs anglais (16 capes, 15 réalisations). Un profil également bien connu en France.

Grosse concurrence

Il y a quelques jours, le Daily Mail annonçait ainsi que la Ligue 1 était attentive à ce dossier. Nous sommes en mesure de vous le confirmer. Et selon nos informations, l'Olympique de Marseille et l'Olympique Lyonnais sont deux des clubs français à s'être positionnés sur cette piste alléchante, tant sur le plan sportif que sur le plan économique.

Seulement voilà, le pedigree du natif de Lewisham et sa fin de saison réussie (5 buts sur les 7 dernières journées de Premier League) ont poussé bien d'autres écuries à se mettre sur le coup. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles ont des arguments sportifs, parfois, et financiers, souvent, plus convaincants. Surtout, Arsenal n'a pas perdu tout espoir de le convaincre de rempiler et toucherait même au but. Il n'y a donc, à ce jour, presque aucune chance de voir Eddie Nketiah sur les pelouses de L1 en 2022/23. Mais qui ne tente rien...