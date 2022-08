Arsenal : Gabriel Jesus, le buteur providentiel des Gunners

La suite après cette publicité

« Je pense qu'il élève le niveau. La façon dont il s'entraîne tous les jours, dont il communique, dont ils (les joueurs) se connectent, je pense que c'est très naturel, mais en même temps, c'est assez impressionnant de le faire si rapidement. » Voilà ce qu'a déclaré Mikel Arteta à propos de Gabriel Jesus samedi, après la deuxième victoire des Gunners en deux matchs de Premier League contre Leicester (4-2). Il faut dire que l'attaquant de 25 ans a de nouveau impressionné face aux Foxes en étant impliqué sur chaque réalisation des siens (2 buts, 2 passes décisives). Confirmant ainsi son excellente préparation (7 buts en 5 matchs) et son intégration express.

Gabriel Jesus, recruté pour 52 M€ à Manchester City, a la lourde tâche de remplacer à la fois Pierre-Emerick Aubameyang, parti en janvier dernier au Barça, et Alexandre Lacazette, retourné à Lyon cet été. Nombreux ont été les observateurs à exprimer leur scepticisme quant à la capacité de l'international brésilien (56 capes, 19 buts) à enfiler les buts comme les perles avec Arsenal, et ainsi à devenir le goleador tant recherché par la direction nord-londonienne. Difficile de leur donner raison au regard des prouesses réalisées par le nouveau n°9 des Gunners sur le pré.

Une influence déjà majeure, sur et en dehors du terrain

Également titulaire sur la pelouse de Crystal Palace (2-0) lors de la 1ère journée de PL, Gabriel Jesus n'avait pas trouvé le chemin des filets. Mais, comme face à Leicester, il a été très performant, proposant beaucoup de solutions à ses partenaires, abattant un très gros pressing et de gros efforts à la récupération sur le front de l'attaque. Sa mentalité de guerrier, sa grinta et ses qualités techniques au-dessus de la moyenne, en témoignent son superbe premier but contre les Foxes, lui ont notamment déjà permis de se mettre l'Emirates Stadium et les fans d'Arsenal dans la poche.

Nos confrères de The Athletic nous apprennent aussi que le manager espagnol d'Arsenal a désigné deux joueurs pour soutenir Martin Ødegaard dans son nouveau rôle de capitaine du club : Granit Xhaka et... Gabriel Jesus. Preuve que l'ancien protégé de Pep Guardiola a déjà pris de l'épaisseur en seulement 6 semaines passées dans les rangs des Rouge et Blanc. « La plus grande différence depuis que j'ai travaillé avec lui auparavant est probablement sa maturité. Évidemment, quelques années ont passé, quelques expériences, [...] son langage s'est tellement amélioré. Il a un rôle différent ici, ça se sent tout de suite », a confié en ce sens Mikel Arteta en conférence de presse vendredi.

Jesus démarre très fort avec Arsenal

« Nous savons ce qu'il peut faire, expliquait aussi l'Espagnol après la victoire contre Leicester. Il a marqué deux buts, il en a donné deux et il est encore déçu dans le vestiaire parce qu'il dit qu'il aurait pu en marquer quatre. C'est le niveau, c'est la mentalité. Si vous voulez passer à un autre niveau, vous avez besoin de cette mentalité. Je n'aimerais pas jouer contre lui. Je n'ai jamais été défenseur, mais je ne peux pas imaginer ce que ça ferait (rires). Il est si mobile, si intuitif, toujours vif et proactif pour jouer à n'importe quel moment et dans n'importe quelle phase de jeu. C'est une vraie menace. »

Son partenaire, Granit Xhaka, a lui aussi reconnu tout le bien que fait "Gabigoal" aux Canonniers, juste après le succès face à Leicester. « Il n'y avait pas que son premier but, mais sa performance globale était incroyable. Deux buts, deux passes décisives... le travail qu'il fait pour l'équipe est incroyable et nous sommes plus qu'heureux. Je suis plus qu'heureux pour lui, car je pense que c'est très important de marquer à domicile. » Contrairement à Manchester City, Arsenal lui a confié les clés du camion et l'a fait venir dans le nord de Londres en tant que buteur n°1. Si, pour le moment, Gabriel Jesus préfère rappeler que les Gunners ont « deux bons attaquants » (avec Eddie Nketiah), difficile d'imaginer, à ce rythme, l'Anglais sortir l'Auriverde du XI de départ. Et si Arsenal tenait enfin, en Jesus, son serial buteur providentiel ?