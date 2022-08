Premier League : Arsenal s'impose à domicile face à Leicester, Manchester City se balade contre Bournemouth

Après la victoire acquise par Aston Villa à domicile face à Everton, la Premier League continuait en ce samedi après-midi avec cinq rencontres au programme, avec deux équipes du Big Four : Arsenal recevait Leicester tandis que Manchester City, champion d'Angleterre en titre, accueillait le promu Bournemouth. Les Gunners voulaient confirmer leur succès de la première journée obtenu sur la pelouse de Crystal Palace. Une mission accomplie puisque les Londoniens s'imposaient au terme d'une rencontre prolifique.

L'attaquant brésilien Gabriel Jesus lançait les débats, et de quelle manière : l'ancien Skyblue s'offrait un doublé en première période pour permettre à l'AFC de revenir aux vestiaires avec une avance confortable. Néanmoins, les Foxes revenaient, avec de la chance, grâce au contre-son-camp de l'ex-Marseillais après la pause. Mais l'Auriverde semblait inarrêtable, avec deux offrandes pour Granit Xhaka et Martinelli, qui marquait dans la foulée de la réduction du score de James Maddison.

City se balade, mais sans Haaland

Du côté du Vitality Stadium, les Citizens ne faisaient qu'une bouchée des Cherries grâce à un milieu de terrain décisif : l'ouverture du score venait d'abord d'Ilkay Gundogan, servi par Erling Haaland. Derrière, Kevin De Bruyne doublait la mise d'un super extérieur du pied, suivi de Phil Foden avant la pause. En seconde période, un contre-son-camp du Colombien Jefferson Lerma suffisait aux hommes de Pep Guardiola pour accroître leur avance et glaner la deuxième victoire en championnat cette saison, la troisième si on compte la fin d'exercice passé.

Dans les autres rencontres de l'après-midi, Leeds croyait aller chercher trois points dans l'antre de Southampton par l'intermédiaire de Rodrigo, auteur d'un doublé dans le premier quart d'heure de la seconde période. Cependant, les Whites se relâchaient et concédaient les deux buts de Joe Aribo et Kyle Walker-Peters dans les 20 dernières minutes. Enfin, les deux derniers matches de ce multiplex, Brighton-Newcastle et Wolverhampton-Fulham, se terminaient sur un score nul et vierge.

Les résultats du multiplex de 16 heures

Arsenal 4-2 Leicester : Jesus (23e, 35e), Xhaka (55e), Martinelli (76e) / Saliba (csc, 53e), Maddison (74e)

Brighton 0-0 Newcastle

Manchester City 4-0 Bournemouth : Gundogan (19e), De Bruyne (31e), Foden (37e), Lerma (csc, 79e)

Southampton 2-2 Leeds : Rodrigo (46e, 60e) / Aribo (72e), Walker-Peters (81e)

Wolves 0-0 Fulham