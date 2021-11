OL - Sparta Prague : les compositions officielles

Leader du groupe A avec neuf points, l'Olympique Lyonnais reçoit le Sparta Prague, ce jeudi au Groupama Stadium (suivez la rencontre en live commenté à partir de 18h45), lors de la quatrième journée de Ligue Europa. Auteur d'un sans-faute pour le moment avec trois victoires en autant de rencontres, les Lyonnais peuvent valider leur première place et leur participation en seizièmes de finale s'ils viennent à bout du Sparta Prague. Le club rhodanien possède, en effet, une avance de cinq longueurs sur la formation tchèque. Menés de deux buts à la pause - face à son actuel dauphin au classement - lors du match aller, les hommes de Peter Bosz étaient finalement parvenus à renverser la situation grâce à un doublé de Karl Toko-Ekambi et des buts de Houssem Aouar et Lucas Paqueta (4-3). Sixièmes de Ligue 1, les partenaires de Xherdan Shaqiri restent, par ailleurs, sur une victoire à domicile contre le Racing Club de Lens (2-1).

Pour cette rencontre, l'entraîneur des Gones, toujours privé de Jeff Reine-Adelaïde et Moussa Dembélé, opte pour un 4-2-3-1 où Lopes sera protégé par un quatuor défensif composé de Diomandé, Da Silva, Denayer et Henrique. Au milieu, Caqueret et Mendes assurent le double pivot tandis que Cherki et Aouar prennent place sur les ailes. Positionné en meneur de jeu, Shaqiri est quant à lui légèrement en retrait de Slimani, présent à la pointe de l'attaque lyonnaise. De son côté, Pavel Vrba se présente en 4-3-3 avec Nita en dernier rempart. Devant lui, Wiesner, Panak, Celutska et Hancko forment la défense à quatre. Dans l'entrejeu, Sacek et Pavelka sont associés à Krejci. Titulaire en pointe, Minchev est accompagnés des deux excentrés Pesek et Haraslin (auteur d'un doublé à l'aller).

Les compositions officielles

OL : Lopes - Diomande, Da Silva, Denayer, Henrique - Caqueret, Mendes - Aouar, Shaqiri, Cherki, Slimani.

Sparta Prague : Nita – Wiesner, Panak, Celutska, Hancko – Sacek, Pavelka, Krejci - Pesek, Haraslin, Minchev.