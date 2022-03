Guerre en Ukraine, Everton : les avoirs d'Alisher Usmanov gelés par l'UE

Lundi soir, l'Union Européenne a gelé les avoirs d'Alisher Usmanov, influent investisseur d'Everton, à cause de ses « liens particulièrement étroits » avec Vladimir Poutine, le président de la Fédération de Russie, comme l'explique The Telegraph. Il est notamment visé pour avoir « soutenu activement, matériellement ou financièrement les décideurs russes responsables de l'annexion de la Crimée et de la déstabilisation de l'Ukraine ». Reste à savoir si les Toffees seront impactés par cette sanction.

L'oligarque russe, ancien actionnaire d'Arsenal (il a vendu ses parts, 30%, en 2018 à Stan Kroenke), n'a jamais officialisé son investissement dans le club de la Mersey. Ce proche du propriétaire d'Everton, Farhad Moshiri, sponsorise le centre d'entraînement à hauteur de 6 M€, alors que MegaFon, société dont il est actionnaire majoritaire, sponsorise les féminines des Toffees. Alisher Usmanov a interdiction de mettre des fonds à disposition mais aussi de voyager dans l'Union Européenne, comme 26 autres autres proches du Kremlin.