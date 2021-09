Liverpool et Nike lancent le nouveau maillot third des Reds

Alors que les pensionnaires d'Anfield connaissaient déjà le maillot domicile tout comme l'extérieur que porteront les hommes de Jürgen Klopp tout au long de la saison, Nike vient de lancer le nouveau maillot third des Reds pour le reste de cette saison 2021-2022.

La suite après cette publicité

Après un début de saison globalement satisfaisant en Premier League (2 victoires, 1 nul), Liverpool aspire à retrouver le trône de champion d'Angleterre qui lui appartenait il y a encore quelques mois. Virgil van Dijk, Mohamed Salah, Sadio Mané, Ibrahima Konaté et leurs partenaires tenteront également de soulever à nouveau la Ligue des Champions avec une troisième tunique peu commune du côté de la Mersey

Nike, qui équipe le club aux 19 titres de champion d'Angleterre depuis la saison 2020-2021 après 5 ans de règne de New Balance, le tout moyennant 80 M€ par an venant garnir les poches de Liverpool, a ainsi conçu un kit ayant le jaune chrome pour couleur principale et le rouge comme couleur secondaire, en souvenir des maillots away des années 1980.

On peut apercevoir des traits fins gris verticaux traversant l'ensemble de ce nouveau maillot, alors que ce qui distingue notamment cette tenue n'est autre que les motifs en forme de damiers rouge et jaune, présents au niveau du col et du bout des manches, inspirés par les drapeaux arborés fièrement par les fans des Reds à Anfield les jours de match.

Le logo de Nike et sa virgule ressortent en rouge, tout comme l'écusson de Liverpool (ou plutôt le mythique Liver Bird qui le remplace, avec l'inscription L.F.C, comme sur les deux autres maillots de cette saison) ainsi que le sponsor maillot principal des Reds, Standard Chartered (une banque britannique).

Les joueurs de Liverpool devraient se présenter avec cette nouvelle tunique sur les épaules principalement les soirs de Ligue des Champions. La grande première pourrait avoir lieu le 15 septembre, à Anfield, face à l'AC Milan, en souvenir du bon vieux temps et d'une soirée magique en finale de l'édition 2004-2005 de la C1...

Disponible en précommande avec livraison gratuite en envoyant le code FMELITE en Direct Message sur Instagram @foot.fr