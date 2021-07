Nike lance le maillot extérieur de Liverpool pour la saison 2021-2022

Après avoir dévoilé le nouveau maillot domicile de Liverpool juste avant la fin de saison afin de profiter des enjeux sportifs et de la course à la qualification en Ligue des champions, Nike s'est ensuite montré patient et dévoile la nouvelle tunique extérieur des Reds au lendemain de la qualification de la sélection anglaise en finale de l'Euro.

Après deux saisons historiques où les hommes de Jürgen Klopp ont remporté une Ligue des champions et un titre de champion d'Angleterre, le dernier exercice 2020/2021 fut décevant avec de nombreuses blessures importantes et notamment celle de Virgil Van Dijk. Les Reds ont tout de même évité le pire et se sont qualifiés in extremis pour la prochaine C1. Avec l'arrivée du Français Ibrahima Konaté et les retours de certains cadres, les pensionnaires d'Anfield comptent bien faire une campagne 2021/2022 de haut niveau et pour cela, Nike dévoile une nouvelle tunique extérieure inspirée des années 1990.

Le club aux 19 championnats d'Angleterre est lié à Nike depuis le début de la saison 2020/2021 après avoir été la tête d’affiche de New Balance pendant 5 saisons. Pour mettre en avant la marque américaine sur leurs différentes tuniques, les Reds touchent 80 millions par an, soit l'un des plus gros contrats dans le monde du football. Dès son arrivée dans la Mersey, le leader du marché des équipementiers s'est montré respectueux de l'ADN du club en mettant en avant le rouge historique sur les maillots portés à Anfield. La tunique extérieur n'a quant à elle pas de couleur fixe donc Nike peut se permettre d'innover et a aujourd'hui décidé de moderniser le maillot iconique de la saison 1996-1997.

On retrouve donc une tunique dominée par le beige directement inspirée de la ville et plus précisément des « trois grâces », site historique comprenant un trio de monuments construits au début du 20ème siècle et qui sont recouverts de beige. Comme sur la tenue principale, le vert prend également place et se présente dans un coloris foncé sur le col boutonné et le bout des manches alors que le rouge cramoisi est de retour sur les logos du club et l'équipementier ainsi que sur le col. Le noir apporte la touche finale en recouvrant le sponsor maillot et le short alors que des chaussettes beiges viennent compléter cette nouvelle tunique.