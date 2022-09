FC Barcelone : Xavi confirme le départ de Miralem Pjanić

Miralem Pjanić (32 ans) au FC Barcelone, ce sera bientôt de l'histoire ancienne. Comme nous vous l'indiquions lundi, le milieu de terrain passé par l'OL ou encore la Juventus et la Roma est sur le point de quitter la Catalogne. L'international bosnien (107 sélections, 18 buts) est en passe de rejoindre Sharjah FC (Émirats arabes unis).

Présent en conférence de presse ce mardi avant le match de Ligue des champions entre le FC Barcelone et le FC Viktoria, Xavi a confirmé le départ imminent de son joueur. « Pjanić a décidé de partir pour plus d'opportunités et de minutes, il a été un grand professionnel, chacun choisit son chemin. » Pjanić aura porté le maillot du Barça à 30 reprises au total depuis son arrivée en septembre 2020 contre 60 M€.

