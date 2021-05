Serie A : l'AC Milan relève la tête et enfonce Benevento

Si l'Inter Milan a fait un pas de plus vers le titre de champion de Serie A, un temps convoité par son rival Rossonero, un peu plus tôt dans la journée, l'AC Milan s'est imposé contre Benevento (2-0) à San Siro ce samedi soir, pour le compte de la 34ème journée du championnat italien. Un succès ô combien important dans la course très serrée à la Ligue des Champions acquis grâce à Hakan Çalhanoğlu, buteur dès la 6ème minute, ainsi que Theo Hernandez, qui a fait le break (60e).

Grâce à cette victoire, l'AC Milan (2ème, 69 points), qui restait sur deux défaites consécutives en Serie A, reprend provisoirement la place de dauphin et met la pression sur les joueurs de l'Atalanta Bergame, qui se déplace à Sassuolo ce dimanche (15h). De son côté, Benevento (18ème, 31 points) manque l'opportunité de sortir de la zone rouge et enchaîne une 6ème rencontre sans succès. De quoi se promettre une fin de saison de tous les dangers où tout reste malgré tout jouable entre la 18ème et la 13ème place, occupée par le Genoa (36 points).

