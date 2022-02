PSG : la stat terrible de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Si le Paris SG l'a emporté ce mardi soir face au Real Madrid (1-0, 8e de finale aller de Ligue des Champions), Lionel Messi (34 ans) n'a pas franchement rassuré. L'Argentin a par exemple vu son penalty détourné par l'imposant Thibaut Courtois.

Il s'agit de son 5e penalty raté en 23 tentatives en Champions' League. C'est le plus grand nombre d'échecs pour un joueur dans la compétition depuis qu'Opta collecte ses données, soit la saison 2003/04. Quand rien ne va...

