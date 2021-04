Premier League : le Big Six pousse pour une réforme d'envergure

L'heure est décidément aux projets en Angleterre. Si Arsenal, Tottenham, Liverpool, Manchester City, Chelsea et Manchester United ont abandonné la Super League alors qu'ils figuraient parmi les 12 membres fondateurs, ces derniers n'ont pas abandonné tout espoir de changer la réalité de leur football. C'est en tout cas ce que révèle le Sun dans son édition du jour.

Ce fameux Big Six entend en effet réformer la Premier League telle qu'on la connaît. Le projet est clair. Il vise tout d'abord à réduire le nombre d'équipes, en passant de 20 à 18. L'idée serait ensuite d'accueillir les Rangers et le Celtic, les deux géants écossais, afin de profiter de leur popularité et négocier des contrats de sponsoring et de droits TV à la hausse.

Nouveau format, nouveaux participants

«Nous sentons tous que la Premier League doit changer et s'améliorer, Super League ou non. C'est le moment de l'ouvrir aux Rangers et au Celtic. Cela ferait sens pour tout le monde», révèle une source anonyme interrogée par le tabloïd anglais. Mais la réforme ne s'arrêterait par là. Elle prévoirait également la tenue de play-offs entre les quatre premiers du classement à l'issue de la saison, histoire de préserver l'incertitude et l'intérêt des fans jusqu'au bout.

Il se murmure que, contrairement à ce qui s'est passé pour la Super League, les autorités publiques, le premier ministre anglais Boris Johnson en tête (qui y verrait une manière de repousser les velléités d'indépendance écossaise selon la publication), et les instances, le président de la FIFA Gianni Infantino notamment, seraient plutôt favorables. Les débats sont loin d'être terminés outre Manche.