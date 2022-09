OGC Nice : Julien Fournier lâche ses vérités sur Andy Delort

Invité de l'After Foot d'RMC ce mercredi soir, Julien Fournier est revenu sur son aventure niçoise. Au cours de la discussion, l'ancien directeur du football du club a notamment parlé d'Andy Delort qui, alors qu'il devait participer à la CAN 2022 avec l'Algérie, a décliné la sélection de Djamel Belmadi. Un choix qui avait fait parler, allant même jusqu'à avancer que les décideurs de l'OGC Nice avaient refusé que l'attaquant y participe. Des allégations réfutées par Julien Fournier.

« Le premier entretien que j’ai eu avec lieu, il m’a dit, en rigolant mas sérieusement : ‘Ne t’inquiète, je ne ferai pas la CAN’. Mais il était déjà dans les bureaux, il avait signé. Il n’y a pas de chantage. On n’avait pas un nombre de joueurs incroyable qui allait partir à la CAN, donc ça n’était pas un paramètre sur Andy qui entrait en ligne de compte. Est-ce que vous pensez qu’un directeur ou un entraîneur peut, quand vous connaissez un peu Andy Delort, une fois qu’il a signé, l’empêcher d’aller à la CAN ? C’est impossible. Après j’ai cru comprendre, car j’ai vu une déclaration d’Andy où il disait : ‘J’aurais dû m’expliquer mieux avec Djamel (Belmadi) parce que j’avais aussi des raisons personnelles’. Moi la réalité, c’est que quand Andy était dans le bureau, avant de faire la visite médicale, de signer, il m’a dit : ‘Je ne ferai pas la CAN’. Je ne vais pas vous dire que ça me fâchait, j’étais content qu’il ne la fasse pas, égoïstement » a-t-il ainsi expliqué.