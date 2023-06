Francesco Farioli rejoint Sport Cover

Considéré comme l’un des coachs italiens les plus prometteurs de sa génération, Francesco Farioli (34 ans) est à un tournant de sa carrière. Actuel entraîneur d’Alanyaspor, l’ex-disciple de Roberto De Zerbi, a décidé de confier sa carrière à l’agence Sport Cover.

Le technicien italien rejoint donc l’agence dirigée par Meissa N’Diaye qui gère notamment les intérêts de Wissam Ben Yedder, Geoffrey Kondogbia, Brice Samba, Sofiane Boufal, Alban Lafont, Nordi Mukiele ou plus récemment un certain Seko Fofana. De quoi lui permettre d’essayer de viser plus haut pour la suite de sa carrière.

