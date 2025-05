La Fédération brésilienne change encore de président

Samir Xaud a été élu ce dimanche nouveau président de la Confédération Brésilienne de Football (CBF), avec un mandat jusqu’en mai 2029. Le directeur de la Fédération de Football de Roraima était le seul candidat à l’élection et avait 103 des 108 voix possibles. Dix clubs de la série A et dix autres de la série B étaient présents au siège de l’entité. Parmi les fédérations, une seule, São Paulo, était absente. Reinaldo Carneiro Bastos, actuel président de la Fédération de São Paulo, a tenté de se porter candidat, mais n’a pas reçu le soutien minimum nécessaire pour enregistrer son dossier. C’est parce que Xaud avait le soutien de 25 des 27 fédérations d’État du pays. Comme Bastos avait besoin de la signature d’au moins cinq d’entre eux, il n’était pas possible d’avancer.

Parmi les clubs présents à l’élection figuraient : Atlético-MG, Bahia, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Grêmio, Palmeiras, Santos, Vasco et Vitória de Série A. Mais aussi Amazonas, Athletic, Avai, CRB, Criciuma, Operario, Paysandu, Remo, Vila Nova et Volta Redonda de la Série B. Le nouveau président arrive pour remplacer Ednaldo Rodrigues, qui a été démis de ses fonctions de commandant de la Confédération par ordre du TJ-RJ (Tribunal de Justice de Rio de Janeiro). Ednaldo a également fait appel devant le STF (Cour suprême fédérale), à ​​Brasilia, mais sans succès. Avec cela, il a fini par abandonner l’idée de revenir. Samir sera donc chargé de présenter le nouveau sélectionneur de l’ équipe nationale brésilienne , Carlo Ancelotti .