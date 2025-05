La RS Berkane décroche sa troisième Coupe de la Confédération en six ans

Ce dimanche après-midi, la RS Berkane a confirmé sa suprématie continentale en validant son sacre en Coupe de la Confédération africaine, l’équivalent de la Ligue Europa en Europe. Forte de sa victoire 2-0 à l’aller, la formation marocaine a assuré l’essentiel en obtenant un nul 1-1 sur la pelouse du Simba SC, à Dar es Salaam. Solide et bien organisée, l’équipe n’a jamais vraiment tremblé, contrôlant le tempo pour préserver son avance.

Ce troisième titre en seulement six ans (après 2020 et 2022) confirme la montée en puissance de Berkane sur la scène africaine. Avec cinq finales disputées depuis 2019, dont deux perdues (2019 et 2024), le club marocain s’impose comme une référence de la compétition. Sa régularité et son efficacité dans les grands rendez-vous témoignent d’un projet sportif désormais bien installé. Pour rappel, le club marocain fait aujourd’hui partie des clubs les plus titrés de cette compétition africaine avec le CS Sfaxien (Tunisie).