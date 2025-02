LOSC : l’émouvante soirée de Nabil Bentaleb, buteur après huit mois d’absence

Il y a des super-héros qui ne portent pas de cape. Et Nabil Bentaleb en est un. Victime d’un malaise cardiaque en juin 2024, il devient le premier footballeur en France à reprendre la compétition huit mois plus tard, équipé d’un défibrillateur sous-cutané. Une nouvelle accueillie avec une immense joie au LOSC, célébrée par une haie d’honneur et des applaudissements émouvants au centre d’entrainement lillois pour marquer ce retour exceptionnel. Le milieu de terrain algérien a ainsi retrouvé le chemin de l’entraînement, il y a seulement quelques jours, armé de son nouveau dispositif médical. Le staff lillois, visiblement ému, a salué sa guérison et son retour en pleine forme après un processus de rééducation long et difficile. « Nous sommes très heureux, émus, que Nabil ait pu reprendre l’entraînement collectif. Pour avoir assisté à la séance d’entraînement d’hier, Nabil est en pleine forme », avait lâché le président du LOSC, Olivier Létang.

Nabil Bentaleb a lui-même avoué qu’il n’y croyait pas au début. « Il y a eu énormément de travail », a-t-il expliqué, soulignant l’importance de son esprit de compétition et du soutien de son entourage, ainsi que des conseils d’experts, dont l’international danois Christian Eriksen, qui avait connu une situation similaire. Interrogé sur une éventuelle entrée en jeu aujourd’hui, il avait alors répondu : « Vous verrez dimanche ». Et le joueur a bel et bien répondu sur les terrains. Bentaleb, de retour après plusieurs mois d’absence suite à un grave accident cardiaque, est devenu l’acteur clé du match. À peine trois minutes après son entrée, l’Algérien a ouvert le score d’un but opportuniste suite à un corner, trompant le gardien Samba (80e, 0-1). Ce moment inoubliable a permis à Lille de prendre le contrôle, avant que Chuba Akpom n’inscrive un second but (86e, 0-2) pour sceller la victoire des Dogues.

Un but et de belles émotions

Les coéquipiers du joueur n’ont ainsi pas manqué de saluer son incroyable retour. Lucas Chevalier a exprimé sa joie, déclarant : « Nabil qui marque, c’est beau que ce soit lui qui nous amène vers la victoire. On a vécu une semaine compliquée, on a bien répondu, on a montré qu’on avait du caractère ». Pour Ismaël Bennacer, son coéquipier en sélection, ce moment incarne également un moment important. « Les vrais champions se relèvent toujours », a-t-il ajouté. « Comme quoi, quand on croit en soi, qu’on s’accroche et qu’on a de la résilience, tout est possible. En juin dernier, on était tous très inquiets pour sa santé et la suite de sa carrière. C’est extraordinaire, déjà qu’il rejoue et en plus c’est lui qui nous délivre. C’est très émouvant. C’est pour ça qu’on aime le foot », a, de son côté, expliqué Bruno Génésio.

Après le match, Nabil Bentaleb a, lui aussi, partagé toute l’émotion de son retour. « C’est un moment particulier pour moi. Je passe du tout au rien. Je ne savais pas si j’allais rentrer, mais sur le corner, je savais que j’allais marquer. Je me suis dit qu’il fallait que j’aide l’équipe. C’est mon premier but avec Lille. Il fallait que ça se passe comme ça. C’est incroyable. Ce sont des images qui resteront gravées à vie », a-t-il commenté. Avant d’ajouter : « Il y a des choses qui ne s’oublient pas et ça fait partie des choses pour lesquelles on fait ce métier. Entrer sur le terrain et aider les copains, ça fait six mois que je visualise. J’étais devenu comme un scout en tribunes, à tout analyser. J’ai bossé dur pour revenir ces derniers mois. Le plus important, c’est ma santé». L’émotion était, par ailleurs, palpable lorsqu’il a évoqué ses proches, qui l’ont soutenu tout au long de sa convalescence : « j’ai pensé à ma famille, à mon grand-frère, mes agents qui sont comme des frères, ma femme, mes enfants, mes parents, mes sœurs. C’est tout ce cercle qui m’a permis de tenir et de pouvoir rêver de revenir sur un terrain ».