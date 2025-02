Ligue 1 : le LOSC s’impose à Rennes grâce au héros Nabil Bentaleb

Ce dimanche, la 22e journée de Ligue 1 se clôturait avec un choc entre Rennes et le LOSC. Revigorés depuis l’arrivée d’Habib Beye sur leur banc, les Bretons recevaient des Nordistes qui se devaient de l’emporter pour retrouver la confiance après une semaine cataclysmique entre une élimination en Coupe de France contre Dunkerque et une défaite surprise face au Havre. Pour ce faire, Bruno Genesio décidait de miser sur Chuba Akpom à la pointe de l’attaque tandis que Beye faisait toujours confiance au jeune Djaoui Cissé dans l’entrejeu. D’entrée, les duels ont été âprement disputés. Affichant leur volonté de gagner ce match, les deux formations ont été très volontaires en début de match mais la supériorité technique des Lillois s’est fait ressentir.

Malgré tout, les Rennais ont pu compter sur un Brice Samba vigilant dès les premières minutes avec un joli réflexe face à Bafodé Diakité (8e). Pour autant, même si le rythme de la rencontre est largement retombé, Lille a conservé la maîtrise sur la rencontre face à des Rennais battus dans l’entrejeu et en manque d’inspiration dans leur jeu. Mais alors que Mukau s’est encore heurté aux défenseurs bretons, le destin a souri aux Dogues qui ont hérité d’un penalty logique après la main de Christopher Wooh dans la surface. Finalement, Chuba Akpom a raté son premier rendez-vous de la soirée face à Samba. Impérial sur sa ligne depuis le début du match, le gardien français a stoppé la tentative de l’ancien de l’Ajax Amsterdam en se déployant du bon côté (43e). Sur ce fait marquant, les deux équipes rentraient aux vestiaires et Rennes pouvait se considérer heureux d’être encore en course pour le reste de la rencontre.

Le revenant Nabil Bentaleb donne la victoire à Lille

Au retour des vestiaires, le SRFC n’a toujours pas trouvé les armes pour rivaliser techniquement avec le club nordiste. Malgré le poteau trouvé par Brassier (49e), Rennes n’a pas montré l’allant offensif pour faire face à son adversaire du soir. Supérieur, ce dernier a cherché des armes pour aller enfin ouvrir le score mais la chance n’a toujours pas souri à Chuba Akpom. Très volontaire sur le front de l’attaque, le buteur de 29 ans était à l’origine d’un bon relais avec Ismaïly avant de contrer le ballon qui a finalement trouvé son chemin jusqu’au fond des filets face à un Samba totalement scié (67e). Finalement, le but était refusé pour une position de hors-jeu au début de l’action. Finalement, après l’expulsion logique de Wooh pour un deuxième carton jaune (73e), la belle histoire du soir a été écrite par Nabil Bentaleb.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 PSG 56 22 +39 17 5 0 59 20 2 Marseille 46 22 +24 14 4 4 50 26 3 Nice 40 22 +17 11 7 4 44 27 4 Monaco 40 22 +15 12 4 6 44 29 5 Lille 38 22 +14 10 8 4 36 22 6 Lyon 36 22 +13 10 6 6 40 27 7 Strasbourg 33 22 +5 9 6 7 37 32 8 Lens 33 22 +3 9 6 7 25 22 9 Brest 32 22 -3 10 2 10 35 38 Voir le classement complet

Absent des terrains depuis des mois après un terrible accident cardio-vasculaire, l’Algérien a fait son retour sur les terrains ce dimanche. Et au bout de trois minutes pour son retour sur le pré, le milieu de 30 ans a délivré son équipe. Rôdant en renard des surfaces après un corner dangereux, Bentaleb a trompé un Samba irréprochable ce soir (80e, 0-1). Un moment inoubliable qui a permis à Lille de dérouler alors que Chuba Akpom a enfin trouvé la faille en inscrivant le deuxième but de la rencontre (0-2, 86e) pour entériner le succès du LOSC. Avec ce succès précieux, les ouailles de Bruno Genesio reprennent leur cinquième place et reviennent à deux unités de Monaco et Nice. De son côté, Rennes stoppe sa belle série et reste treizième.