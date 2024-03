Vidéo, Fenerbahce : quand Bright Osayi-Samuel neutralise un supporter dangereux

Rencontre au sommet ce dimanche en Süper Lig. En déplacement sur la pelouse de Trabzonspor, Fenerbahce avait l’occasion de rester au contact de Galatasaray en cas de victoire. Et après un doublé de Fred pour mettre le club stambouliote sur de bons rails, c’est Michy Batshuayi qui a offert la victoire au Fener en fin de rencontre alors que les locaux étaient revenus à hauteur.

Une défaite frustrante pour les joueurs et les supporters de Trabzonspor. Et face aux célébrations exacerbées des visiteurs, certains fans présents au stade ont franchi la limite en allant s’expliquer avec les joueurs de l’actuel deuxième de Süper Lig. Et alors qu’un supporter s’est présenté avec une arme blanche face à ces derniers, Bright Osayi-Samuel a été héroïque. En effet, le joueur nigérian de Fenerbahce a repoussé l’assaillant à l’aide de ses poings. Un drame a sûrement été évité par le joueur de 26 ans.