Argentine : les sales coups de la femme d’un champion du monde 2022

Exequiel Palacios fait partie des joueurs à la mode en ce moment. Le milieu de terrain argentin de 25 ans est un des joueurs les plus importants du Bayer Leverkusen, surprenant leader de la Bundesliga, un an après avoir remporté le Mondial avec son pays. Même s’il n’avait joué que 47 minutes au total, réparties sur 3 matchs, il a pu soulever le plus prestigieux des trophées aux côtés de Lionel Messi ou Angel Di Maria.

Mais en dehors des terrains, ça ne se passe pas très bien pour lui. Comme le rapporte la presse argentine, il est actuellement en instance de divorce avec sa compagne, Yesica Frias. Et cette dernière commence à vendre plusieurs des maillots portés au Qatar par le joueur, ainsi que sa médaille de champion du monde. Elle estime que le joueur ne lui verse pas l’argent nécessaire pour maintenir son train de vie et payer son appartement, et a donc décidé de se venger en vendant ses plus beaux souvenirs. Pas très sympa…