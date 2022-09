Le retour en grâce de Romelu Lukaku en Italie

La suite après cette publicité

Avant le choc du groupe C entre l'Inter et le Bayern, nous nous sommes penchés sur le cas de Romelo Lukaku. Même s'il ne pourra pas jouer cette rencontre, la faute à une blessure à la cuisse gauche qui l'handicape depuis un petit moment, le cas du Belge est symptomatique des joueurs modernes qui ont besoin de se sentir important et aimés pour performer. Le puissant attaquant est d'ailleurs retourné en Belgique pour se faire soigner, comme nous vous l'avons annoncé un peu plus tôt ce mardi

Recrue la plus chère de l'histoire de Chelsea, le Belge a déçu lors de son passage chez les Blues. D'autant plus qu'il a fait le forcing pour revenir ce qui a eu le don de faire grincer quelques dents en Angleterre. Les interviews où il expliquait son mal-être n'ont pas été appréciées par le club anglais qui l'a mis à l'amende plusieurs fois. Le joueur de 29 ans était d'ailleurs revenu sur cette saison compliquée sur la chaîne DAZN au début du mois d'août : «je pense qu’en un an, tout le monde a oublié les choses dont je suis capable sur le terrain. C’est une sorte de colère que j’ai à l’intérieur de moi.» Son prêt en Italie est donc une chance de se relancer à quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar.

Un retour en Italie pour oublier son passage en Angleterre

De son côté, l'Inter n'a pas réussi à conserver son titre l'année dernière. Les Nerazzurri ont du se contenter de la 2ème place tandis que leur voisin et rival de l'AC Milan remportait le Scudetto. Cet échec a dû donner des idées aux dirigeants Intéristes qui ont décidé de rapatrier le buteur au physique impressionnant. Ses statistiques sont plus qu'honorables pour l'instant. En 3 petites rencontres de Serie A, Romelo Lukaku a inscrit 1 but et réalisé 1 passe décisive. Le Belge est donc pour l'instant dans la même dynamique que sa dernière saison en Italie. Il avait fini cette exercice avec 44 matches disputés toutes compétitions confondues pour 30 réalisations et 10 offrandes. Bien loin de ses statistiques avec les Blues donc. De quoi donner de l'espoir aux supporters de l'Inter.

Alors même si l'attaquant au physique hors-normes va rater une belle occasion de se montrer sur la scène européenne ce mercredi soir, Big Rom se sent heureux à Milan et il a encore le temps de se mettre en avant comme il sait si bien le faire. Le Belge pourra alors tout donner sur le terrain pour un club qui lui fait confiance. C'est une année charnière pour lui sachant que son prêt se termine en juin 2023 et qu'à ce moment-là, il devra retourner à Chelsea si sa pige à l'Inter n'était pas jugée satisfaisante. En tout cas, il lui reste encore du temps pour se remettre de sa blessure, confirmer son début de saison et se mettre les observateurs du championnat italien dans la poche.

