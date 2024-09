Les nouvelles confidences d’Hugo Ekitike sur son passage au PSG

Officiellement transféré à Francfort cet été et de retour au premier plan, Hugo Ekitike est une nouvelle fois revenu sur son passage à Paris. Interrogé par Sky Sports Germany, l’international espoir français a tout d’abord justifié sa belle dynamique actuelle. «J’ai toujours été un type sûr de moi. Bien sûr, on s’inquiète quand on n’a pas de temps de jeu. Mais je me fais confiance. De plus, j’ai toujours ressenti la confiance de mes coéquipiers et de l’entraîneur».

Relancé sur son aventure dans la capitale française, le buteur de 22 ans a par ailleurs évoqué sa relation avec Lionel Messi et Kylian Mbappé. «J’ai toujours été impressionné quand je jouais avec eux. Ils sont à un autre niveau. Ils essaient toujours de faire de leur mieux. Je travaille dur pour devenir ainsi». Les intéressés apprécieront…