Les nouveaux ballons de Ligue 1 et de Ligue 2 dévoilés

Voilà, on connaît désormais les 36 clubs qui seront en Ligue 1 et en Ligue 2 la saison prochaine depuis dimanche. En effet, arrachant un nul héroïque sur la pelouse du FC Metz, l’AS Saint-Etienne a arraché son ticket pour l’élite, envoyant ainsi les Grenats en deuxième division. Mais alors que l’épilogue de cette riche saison 2023-2024 a eu lieu, place déjà à la prochaine cuvée. En ce sens, Decathlon a dévoilé ce mardi les ballons de Ligue 1 et Ligue 2 pour la saison prochaine. Pour la troisième année consécutive, Kipsta sera le fournisseur du cuir de cette nouvelle édition.

Pour présenter ce dernier, la société française s’est fendu d’un paragraphe sobre : «Bleu-Blanc-Rouge avec des “éclairs de génie” pour saluer ces actions, ces gestes, ces faits de jeu où tout bascule soudainement ! Les noms des champions de France, comme un hommage à l’héritage passé, restent annotés sur le nouveau ballon officiel de la Ligue 1, répartis selon leur zone géographique sur le territoire national. Évolution des ballons utilisés depuis 2022, la nouvelle version des ballons officiels Kipsta pour la Ligue 1 incarne une amélioration renforcée des technologies déjà employées par la marque. Ainsi, les douze panneaux thermocollés voient leur forme retravaillée. Cette découpe a été étudiée pour accroître encore davantage la stabilité de trajectoire et la restitution de vitesse. Tout cela sans dégrader les autres qualités de ces ballons et en préservant leur excellent niveau de résistance.»