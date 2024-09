Corinthians : Memphis Depay totalement impressionné par l’Amérique du Sud

Recruté au Corinthians à la surprise générale, Memphis Depay a joué son deuxième match avec le club brésilien et pas des moindres puisqu’il est entré en jeu lors du succès des siens contre Fortaleza en Copa Libertadores : «Bien sûr, ce n’est que mon deuxième match, donc je pense que le soir, l’ambiance est encore plus folle. Les supporters savent que s’ils nous soutiennent ainsi, l’équipe avancera et nous en avons besoin. La moitié de la victoire est convenue entre l’équipe et eux, et le staff, bien sûr, qui nous a bien préparé pour ce match».

Dans une interview accordée à ESPN à la sortie du terrain, le renfort de Timão a déclaré que l’ambiance venant des tribunes était "encore plus folle" que lors de ses débuts ce week-end. Le match était encore plus spécial pour l’attaquant néerlandais, qui a réussi à délivrer sa première passe décisive avec le maillot des Corinthians : «Je ne peux pas juger sur deux matchs, je pense que nous avons bien joué, nous pouvons contrôler davantage le jeu, garder davantage le ballon. Mais je pense que l’intensité était trop élevée aujourd’hui. J’ai vu des duels, des combats physiques. J’ai une bonne impression des deux premiers matchs, mais j’ai besoin de plus de temps pour savoir quel est vraiment le niveau du football ici, mais pour l’instant je pense que c’est bon.»