Ligue 2 : Rodez corrige Annecy, Dunkerque grimpe à la deuxième place

Ce vendredi, l’habituel multiplex de la journée de Ligue 2 avait lieu. Pour le compte de cette Troisième avant le match, Annecy avait l’opportunité de faire la bonne opération en cas de victoire à Rodez. Mais rien ne s’est passé comme prévu pour les Annéciens. En effet, malgré l’ouverture du score précoce de Trevis Dago (3e), Annecy a pris l’eau et s’est lourdement incliné. Après l’égalisation ruthénoise avec le but contre son camp d’Ahmed Kashi (1-1, 23e), Rodez a inscrit quatre autres buts pour s’imposer largement et se repositionner à la 10e place au classement. Dans le même temps, Dunkerque a fait la bonne opération en montant à la deuxième place grâce à une victoire étriquée à Grenoble (0-1).

Enzo Bardeli est le seul buteur de la rencontre (0-1, 67e). Pour sortir de la zone rouge, Ajaccio avait besoin d’une victoire en terres corses face à Clermont. Et grâce à des buts d’Anziani (48e) et Strata (64e), la mission est réussie pour l’ACA qui se repositionne à la 14e place. Leurs voisins corses de Bastia n’ont pas connu pareille fortune malgré un nul tardif récolté par un déplacement ardu à Laval (2-2). Après un match plein de combativité, Martigues est allé chercher le nul à Amiens (1-1).

Les résultats du soir :

Ajaccio 2-0 Clermont : Anziani (48e), Strata (64e)

Amiens 1-1 Martigues : Leautey (67e) / Amraoui (34e, s.p.)

Grenoble 0-1 Dunkerque : Bardeli (67e)

Laval 2-2 Bastia : Camara (30e), Tchokounté (65e) / Kokolo (14e, c.s.c), Tomi (90+4e)

Rodez 5-1 Annecy : Kashi (23e, c.s.c), Nkada (35e, 70e), Baldé (68e), Bouchouari (76e) / Dago (3e)