Ligue des Nations : l'équipe de France défiera la Belgique lors du Final Four

Avec sa victoire au Portugal le 14 novembre dernier (1-0, but de N'Golo Kanté), l'équipe de France avait verrouillé sa première place du groupe 3 dans la Ligue A de cette Ligue des Nations. Une première place synonyme de participation au Final Four de la compétition, qui se disputera en octobre 2021. Certes, avant cet évènement, les yeux seront tournés vers l'Euro, mais il y aura donc un autre trophée à gagner en fin d'année.

Et alors que les champions du Monde 2018 connaissaient déjà leurs adversaires pour la phase de poules du prochain championnat d'Europe, ils attendaient de connaître leur adversaire pour cette demi-finale de Ligue des Nations, et son potentiel pour la finale. La sélection de Didier Deschamps allait forcément hériter d'un gros poisson avec également la présence dans ce Final Four de l'Italie, de la Belgique et enfin de l'Espagne.

Une revanche pour la Belgique ?

Justement, le tirage au sort de ce Final Four de la Ligue des Nations 2021, qui se déroulera à Turin et Milan en Italie, avait lieu ce jeudi après-midi à Nyon, au siège de l'UEFA. Et pour sa demi-finale, l'équipe de France aura le droit à un duel avec la Belgique. Un adversaire bien connu des Bleus puisque les deux équipes se sont déjà affrontées à 74 reprises, dont la dernière confrontation lors du Mondial 2018.

Final 4 de la Ligue des Nations 2020/2021 : Belgique - France en demi-finale 👊 #FiersdetreBleus pic.twitter.com/eshhaeS7Fw — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) December 3, 2020

En Russie, les hommes de Didier Deschamps s'étaient imposés sur la plus petite des marges en demi-finale, grâce à un but de la tête de Samuel Umtiti. Alors forcément, les Diables Rouges voudront prendre leur revanche le 7 octobre 2021. En tout cas, le vainqueur de cette demi-finale 2 affrontera en finale le vainqueur de l'autre confrontation, entre l'Italie et l'Espagne. Pour rappel, les matches se disputeront à Milan et Turin. Rendez-vous donc en octobre prochain.

Le programme complet :