OL : un casse-tête à 84 M€

Troisième du classement à trois longueurs du Paris Saint-Germain et de Lille, l’Olympique Lyonnais est pleinement engagé dans la course au titre. Mais à huit journées du terme de la saison, les décideurs rhodaniens ne devraient pas tarder, si ce n’est pas déjà fait, à s’activer en coulisses pour préparer au mieux le prochain mercato estival. Car, comme le souligne Le Progrès dans son édition du jour, l’OL a la particularité d’avoir envoyé pas mal de joueurs en prêt. Et pas des moindres.

En attaque, par exemple, Moussa Dembélé a été envoyé à l’Atlético de Madrid jusqu’en juin prochain. Le club espagnol (qui a payé 1,5 M€ pour le prêt) dispose d’une option d’achat de 33,5 M€ et des bonus pourraient faire monter ce montant jusqu’à 38,5 M€. Or pour le moment, l’ancien pensionnaire du Celtic n’a joué que deux matches (tous en tant que remplaçant) et n’a pas marqué. Parviendra-t-il à convaincre les Colchoneros à sortir leur chéquier ?

Lié à l’OL jusqu’en 2024, Youssouf Koné a coûté 9 M€ aux Gones. Prêté successivement à Elche puis à Hatayspor, le latéral gauche joue peu (3 matches en Espagne, 4 en Turquie) et il n’a d’ailleurs plus rejoué depuis le 7 mars et son expulsion face à Kayserispor. Déjà pourvu à ce poste, Lyon risque bien de devoir gérer encore une fois son cas cet été. Il fut un temps la recrue la plus chère de l’OL. Engagé pour 30 M€ bonus compris, Joachim Andersen était censé devenir le patron de l’arrière-garde rhodanienne. Raté. Très fébrile et devancé par le duo Marcelo-Denayer, le Danois a été prêté à Fulham.

Beaucoup de recrues phares envoyées en prêt

En Angleterre, le Scandinave s’est complètement relancé. Titulaire avec les Cottagers, Andersen a retrouvé des couleurs. Désireux de revenir à l’OL, l’ancien roc de la Sampdoria se verra-t-il accorder une nouvelle chance ou l’OL profitera-t-il de ses bonnes prestations de l’autre côté de la Manche pour récupérer quelques deniers ? À 22 ans, Jean Lucas est un pari de Juninho. Mais face aux choix de Rudi Garcia, le directeur sportif brésilien a préféré trouver une porte de sortie temporaire à son compatriote. Prêté à Brest jusqu’à la fin de la saison, le Carioca (qui avait été acheté 8 M€) devrait profiter de son passage en Bretagne pour gagner en expérience avant de retenter sa chance dans le Rhône, même si rien n’est certain dans le monde du mercato.

Moins de questions à se poser en revanche pour Camilo. Non utilisé avec les pros, le Brésilien a été envoyé à Cuiabá Esporte Clube jusqu’en décembre 2021. Prêté à Dijon avec un retour manqué au Celta la saison passée, Pape Cheikh Diop (20 matches de L1 avec le DFCO) est censé être automatiquement transféré en Bourgogne en échange de 5 M€ si la formation entraînée par David Linarès se maintient. Or Dijon est bon dernier de Ligue 1 avec 13 points de retard sur le 19e. De quoi relancer l’issue de ce dossier. Enfin, c’est sans doute le cas le plus triste. Parti en froid avec l’OL parce qu’il ne jouait pas beaucoup à son goût, Jeff Reine-Adélaïde s’était attiré les foudres de ses dirigeants, mécontents de ses exigences alors que le milieu de terrain revenait à peine d’une grosse blessure au genou.

Prêté à Nice avec une option d’achat de 25 M€, le capitaine des Espoirs a vécu un drame et se blessant à nouveau au genou lors du derby de la Côte d’Azur. Indisponible durant de longs mois, il ne devrait logiquement pas être conservé par les Aiglons. Autant de casse-têtes que l’OL aura donc à gérer, d’autant qu’il s’agit de recrues récentes envoyées en prêt. Des recrues qui avaient coûté la bagatelle de 84 M€ aux Gones, comme aime le rappeler Le Progrès.