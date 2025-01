Thiago Almada débarque à l’OL !

Voilà un nouveau feuilleton qui se termine à l’Olympique Lyonnais. Annoncé chez les Gones depuis plusieurs mois maintenant, Thiago Almada (23 ans) débarque enfin en Ligue 1. Après six mois du côté de Botafogo où il a réalisé le doublé Copa Libertadores-Série A, l’international argentin (6 sélections, 2 buts) est prêté gratuitement au club français. «L’Olympique Lyonnais annonce l’arrivée de Thiago Almada, international argentin et champion du Monde», entame le communiqué paru à l’instant.

«L’Olympique Lyonnais est heureux d’officialiser l’arrivée de l’international argentin et champion du Monde, Thiago Almada, en provenance de Botafogo. Le milieu offensif de 23 ans rejoint l’OL sous la forme d’un prêt gratuit jusqu’au 30 juin 2025.» Ce fameux «prêt gratuit» est rendu possible grâce au fait que l’OL et Botafogo appartiennent à la même entité, Eagle Group, dirigée par John Textor. C’était la seule manière possible pour les Gones de se renforcer cet hiver puisque la DNCG les a rétrogradés en fin de saison en Ligue 2 à titre conservatoire.

La venue de Thiago Almada très attendue

Le gendarme financier, qui attend de l’OL 175 M€ d’ici à la fin de saison pour se sauver a autorisé ce mouvement, considérant que cela n’abîmerait pas davantage ses comptes. L’arrivée de Thiago Almada, très attendue par les supporters, permettra à Pierre Sage d’accroître la concurrence dans un effectif déjà bien fourni, mais qui devrait encore évoluer d’ici à la fin de ce mercato d’hiver. On pense en premier lieu à Rayan Cherki, dont le nom est régulièrement cité pour permettre à l’OL de réaliser une belle vente capable de renflouer ses caisses.

Le champion du monde argentin devra lui se mettre au niveau du football européen. Après des expériences du côté de Vélez Sarsfield, son club formateur, d’Atlanta United en MLS et de Botafogo au Brésil, il débarque pour la première fois de sa carrière sur le vieux continent. Considéré comme l’un des plus grands espoirs dans son pays, le milieu offensif se sait observé. Dans ses premières semaines lyonnaises, il pourra compter sur un certain Nicolás Tagliafico, champion du monde comme lui au Qatar il y a deux ans.