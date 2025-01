OL : les détails du sauvetage financier de John Textor à la DNCG

Après les propos incendiaires de John Textor sur les ondes de RMC lundi soir, le journal L’Equipe détaille ce mercredi matin toutes les entrées d’argent récentes et prévues prochainement à l’OL pour contenter les demandes de la DNCG. En effet, le club rhodanien doit trouver 175 millions d’euros pour échapper à une rétrogradation en Ligue 2. Le journal français nous apprend que les ventes de Maxence Caqueret, Gift Orban et de Jeffinho ont déjà apporté quelques pécules nécessaires. Sans oublier le départ à l’amiable d’Anthony Lopes et son salaire conséquent. La cession du bail du centre de formation de Meyzieu doit apporter 20 millions d’euros supplémentaires. L’accord avec le fond d’investissement Sportsbank apporterait 240 millions d’euros.

A Crystal Palace, la vente des parts de John Textor à des investisseurs saoudiens va aussi amener 225 millions de dollars au Eagle Group, auxquels il faut ajouter des injections via des ventes à Botafogo. Environ 150 millions d’euros seraient arrivés ou en passe de l’être sur les comptes du club. Pour rappel, la DNCG a contre-attaqué dans un communiqué mardi : «Les déclarations de M. Textor sur le prétendu rattachement de la DNCG à la Ligue, ou sur un traitement discriminatoire à l’égard de l’Olympique Lyonnais, témoignent d’une méconnaissance manifeste et persistante des règles de fonctionnement de la régulation financière du football professionnel en France», avait déclaré Jean-Marc Mickeler, le président de la DNCG.