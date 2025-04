Canal+ ouvre la porte à un retour en Ligue 1 !

Voilà des déclarations qui risquent de faire beaucoup de bruit dans le milieu de l’audiovisuel et du football français. Alors que le conflit entre DAZN et la LFP s’enlise sur la question de la rupture du contrat entre les deux institutions en fin de saison, Canal+ pourrait faire son grand retour dans le jeu des droits TV. La raison ? La venue de Nicolas de Tavernost à la tête LFP Media, qui commercialise les fameux droits de diffusion, ravie le patron de la chaîne cryptée, Maxime Saada.

La suite après cette publicité

«Le mettre autour de la table comme interlocuteur, c’est un bon moyen de me faire revenir sur le sujet de la Ligue 1, explique-t-il dans des propos rapportés par L’Equipe. On peut dialoguer avec lui et je le ferai. Mais je n’oublie en rien le préjudice qui nous a été causé lors du précédent contrat.» Si le dirigeant n’excuse pas tout, il reconnaît toutefois que l’arrivée de l’ancien boss des Girondins de Bordeaux et surtout de M6 dont il est proche, est une bonne nouvelle pour renouer le dialogue avec la ligue.

Saada et De Tavernost s’apprécient

Canal+ n’a toujours pas digéré la fin de son partenariat avec la LFP, surtout après le fiasco Mediapro. Le diffuseur historique du championnat de France est encore en conflit pour la période 2021-2024 où il disposait de 20% des droits de diffusion du championnat contre 332 M€, là où Amazon réglait 250 M€ par an pour les 80% restants. Canal a toujours dénoncé cet accord qu’il qualifie comme une iniquité de traitement et considère que Vincent Labrune n’a jamais fait un pas de côté pour atténuer ses malheurs.

La suite après cette publicité

Le président de la LFP apparaît encore aujourd’hui comme le principal obstacle à un retour de la chaîne cryptée. Les bonnes relations entre De Tavernost et Saada pourraient changer la donne même si ce dernier prévient. «Je lui ai tout de suite dit (à De Tavernost) : "Je pense que la descente n’est pas terminée pour la Ligue 1 et assure-toi, si tu prends le job, de ne pas être blâmé pour le reste de la descente". À l’inverse, s’il réussit, comme tout le monde sait que la mission est compliquée, cela fera une plume de plus à son chapeau. Ça doit lui plaire, ce challenge : réussir là où il y a échec.» Le pied est calé dans la porte.