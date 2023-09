Amical U18 : les Bleuets s’imposent sur la plus petite des marges face au Portugal

Ce vendredi, l’équipe de France U18 affrontait le Portugal dans le cadre d’une rencontre amicale qui permettait de jauger les Bleuets face à l’une des équipes de jeunes les plus fortes du Vieux continent.

Et ce sont les jeunes Français qui se sont imposés sur la plus petite des marges. Le défenseur de Valenciennes, Joachim Kayi Sanda (31e), a inscrit le seul but de la rencontre. Après avoir battus l’Angleterre il y a deux jours (2-0), les jeunes joueurs de Jean-Luc Vannuchi s’offrent donc le scalp d’un deuxième cador européen.