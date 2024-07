Nice cède Justin Smith à l’Espanyol

Son nom ne vous dit sans doute pas grand-chose et pour cause, Justin Smith n’a effectué qu’une seule apparition (Coupe de France) en équipe première avec l’OGC Nice. Arrivé libre en provenance du PSG à l’âge de 16 ans, le défenseur central a surtout été prêté en Ligue 2 (Quevilly) et à Avranches (National).

La suite après cette publicité

Le joueur de 21 ans, international canadien U20, n’ira pas au bout de son contrat avec le Gym (2026) puisqu’il est transféré définitivement à l’Espanyol. Le club catalan vient d’être promu en Liga. Le montant de ce transfert n’a pas été dévoilé.