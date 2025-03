OL : le message puissant du staff de Paulo Fonseca !

Alors que l’Olympique Lyonnais se déplace dimanche sur la pelouse de l’Allianz Riviera pour y affronter l’OGC Nice, une information d’importance capitale est tombée ce samedi matin concernant la suspension de 9 mois de Paulo Fonseca, officialisée mercredi soir par la LFP dans un communiqué à la suite de son tête-contre-tête avec l’arbitre Monsieur Benoît Millot. Selon les dernières informations, l’OL envisage d’utiliser la première des trois options disponibles pour contester la sévérité de cette sanction et faire appel à la Fédération française de football (FFF), sans doute au début de la semaine prochaine. Le club dispose d’une semaine à partir de la décision initiale pour amorcer cette procédure, soit jusqu’au mercredi suivant. Prêt à défendre son coach portugais et ne tolérant pas que ce dernier prenne en charge l’intégralité des coûts liés aux déboires du football professionnel, l’OL pourrait envisager de faire appel au CNOSF ou même au tribunal administratif, si nécessaire, compte tenu du climat actuel entourant l’arbitrage :

La suite après cette publicité

«On a été touché par rapport à la sanction du coach qui est très lourde. On reste tous des humains. Tout ça nous a renforcé en tant qu’équipe. On ne peut pas se lamenter, la meilleure chose est de vivre avec ça et de continuer à travailler. On sait qu’il va devoir rester en dehors des terrains, c’est difficile. Il va continuer à nous entraîner et a donné les consignes. On est professionnels, on a assez d’expérience pour faire avec. On devra gérer au mieux avec le staff qui est là pour prendre le relais. “Ils sont tous très passionnés, avec beaucoup d’expérience. Ils nous apportent des conseils précieux. Ils nous donnent un maximum d’informations et sont très précis pour que l’on soit efficaces sur le terrain*», a affirmé Clinton Mata en conférence de presse, emboîtant le pas de nombreux de ses coéquipiers comme Rayan Cherki et Corentin Tolisso. Et une grosse bataille décisive s’annonce face aux Aiglons, sans Paulo Fonseca.

Son adjoint veut partir à la guerre pour Paulo

Absent de cette conférence de presse en raison de sa suspension, c’est Jorge Maciel qui est donc venu répondre aux questions des médias : «on a préparé le match comme on le fait tout le temps, peut-être avec encore plus de détails. Le coach ne sera pas là, c’est une situation exceptionnelle. On a travaillé pour anticiper les différents scénarios et les types de problèmes que l’adversaire pourrait nous poser. C’est un match très important mais il en reste encore beaucoup ensuite. On souhaite aller à Nice pour prendre des points et s’accrocher au wagon de tête. On sait que ça sera une grosse bataille. Tout le monde est disponible. Enzo (Molebe) va jouer avec l’équipe réserve et ne sera pas avec nous», a-t-il déclaré. Un match décisif pour la course à l’Europe face à une équipe niçoise en pleine forme dans un contexte lyonnais particulier.

La suite après cette publicité

Mais Jorge Maciel n’a aucune crainte et sait qu’il peut faire confiance à ses joueurs : «on a des joueurs cadres qui sont forts dans le leadership, la motivation et les conseils à donner. Tout le reste du staff sera là aussi pour communiquer. Il y a eu des images très touchantes à Bucarest. Je ne parle pas seulement de la joie sur les buts, mais aussi de ce qu’il s’est passé dans le vestiaire. Il faut s’appuyer là-dessus. J’ai senti une vraie joie après la victoire de jeudi, tout le monde était très motivé pour le coach. J’ai eu la chance de beaucoup voyager et travailler avec des personnes différentes, de cultures différentes. Les langues, la capacité d’adaptation font partie de mon expérience. J’aime travailler avec les joueurs et les accompagner là où on souhaite qu’ils aillent». Le groupe lyonnais est prêt à se battre pour Paulo Fonseca !