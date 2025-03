Tout l’OL fait bloc derrière Paulo Fonseca !

C’est une sanction que l’on peut qualifier d’historique : Paulo Fonseca a écopé de 9 mois de suspension suite à son tête à tête avec l’arbitre Benoît Millot, lors du match de son équipe face à Brest le week-end dernier. Une punition que le principal concerné trouve injuste. « Je vois ce cirque médiatique qui continue à dire que j’ai fait une agression. Il y a les images. Je n’ai pas touché l’arbitre. J’ai agressé verbalement l’arbitre. Mais jamais je n’ai fait d’agression physique, je n’avais pas l’intention non plus de le faire. Les personnes qui ont décidé de cette sanction ont pensé à la situation générale du foot français. Je suis la personne qui doit payer. J’ai vu ce qui est arrivé en France. Les sanctions étaient différentes. Ce n’est pas juste », a-t-il encore martelé après la victoire des siens sur la pelouse du FCSB.

Cette rencontre était donc assez particulière pour le tacticien portugais. On l’a notamment vu fondre en larmes, lorsque tous les joueurs sont allés célebrer avec lui l’ouverture du score de Nicolas Tagliafico. Visiblement très ému, le Lusitanien n’a ainsi pas pu s’empêcher de pleurer face à ce geste qui témoigne de l’union du groupe lyonnais autour de sa figure. L’Olympique Lyonnais a d’ailleurs partagé la photo du moment avec un message sans équivoque : « tous unis avec notre coach ».

Le vestiaire à fond avec lui

Un soutien qui n’a d’ailleurs pas échappé au principal concerné, qui a eu de jolis mots pour son effectif : « c’est une très belle victoire. Le plus important ce soir, c’est que j’ai beaucoup de chance d’avoir ce groupe magnifique. Tous les joueurs peuvent jouer ». Nul doute qu’il ne parlait pas que du niveau purement sportif de ses hommes… « Le coach est toujours là pour nous, on essaie de lui rendre ça sur le terrain », confiait d’ailleurs Malick Fofana, auteur d’un doublé en terres roumaines, après la rencontre.

Privé de banc en Ligue 1, Paulo Fonseca pourra toujours être dans sa zone technique lors des rencontres européennes de son équipe, et sera donc bien présent pour le retour, dans un Groupama Stadium acquis à sa cause et qui risque de lui manifester un soutien indéfectible. Et si tout se passe bien pour la bande de Corentin Tolisso et de Rayan Cherki, le Portugais pourrait encore diriger au moins trois matchs dans l’enceinte lyonnaise d’ici la fin de la saison…