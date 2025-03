FCSB - OL : les notes du match

Quelques heures après la lourde sanction infligée à Paulo Fonseca, suspendu 9 mois après son comportement menaçant envers Benoît Millot, l’Olympique Lyonnais se déplaçait en Roumanie, ce jeudi, pour y défier le Steaua Bucarest dans le cadre des 8es de finale aller de la Ligue Europa. Aligné en 4-2-3-1 avec Georges Mikautadze en pointe, l’OL vivait un début de match très délicat. Dominés par les locaux, les coéquipiers de Corentin Tolisso remerciaient Lucas Perri, impérial sur sa ligne (19e, 21e).

Tempête passée, l’OL se réveillait et frappait finalement en premier. Après un mouvement initié par Rayan Cherki, Mikautadze trouvait Nicolas Tagliafico au second poteau qui concluait d’une tête piquée (0-1, 30e). Un but célébré avec le coach lyonnais, au bord des larmes. Devant au score et maître des débats, l’OL n’était pourtant pas à l’abri et le Steaua Bucarest se montrait toujours aussi dangereux au retour des vestiaires.

Fofana libère les siens

Plein d’envie, le FCSB gênait considérablement les Lyonnais et Tanase, poussé dans le dos dans la surface de réparation par Perri, était tout proche d’obtenir un penalty mais Tobias Stieler, après visionnage de la VAR, ne bronchait pas (66e). Sur un fil, l’OL craquait finalement assez logiquement quelques secondes plus tard… Entré à la pause et complétement oublié au second poteau, Baluta profitait d’un centre de Radunovic pour remettre les deux équipes à hauteur (1-1, 68e). Sonné, l’OL réagissait et Paulo Fonseca décidait de lancer Lacazette et Fofana en lieu et place de Mikautadze et Nuamah.

Un coaching payant puisque dans la folle ambiance de l’Arena Nationala de Bucarest, les Gones parvenaient finalement à reprendre l’avantage grâce à l’activité des entrants. Très en vue dès son entrée en jeu, Fofana libérait en effet les siens d’une frappe limpide (1-2, 86e) avant de s’offrir un doublé sur le gong après une contre-attaque express (1-3, 90e). Avec cette victoire (3-1), l’OL prend une belle option avant le match retour, prévu le 13 mars prochain.

L’homme du match : Perri (7) : il ne marque pas, mais clairement, l’OL peut lui dire merci. En début de rencontre, il sort une parade phénoménale sur une tête d’Edjouma (19e), et derrière, il sort aussi une tête de Ngezana sur sa ligne (21e). Globalement, il a été rassurant et serein, avec plusieurs bonnes sorties aériennes sur des coups de pied arrêtés également. Il ne peut pas être tenu pour responsable du but du Steaua, puisqu’il est fusillé à bout portant. Il ressort une superbe intervention en toute fin de match pour éviter l’égalisation et derrière, l’OL signe le 3-1 après une très bonne relance du portier brésilien. Masterclass.

Steaua Bucarest

- Tarnovanu (4,5) : le portier des locaux a longtemps cru passer une soirée relativement calme. Mais après que son équipe a connu un petit temps faible, il a vu une première frappe se diriger vers son but : une tête de Tagliafico, venue se loger au fond de ses filets. Le gardien de 24 ans semblait pourtant pouvoir faire bien mieux, d’autant plus que le Rhodanien était assez loin de ses cages au moment de sa tentative (30e). Au cours des quarante-cinq dernières minutes, il a réalisé un bon arrêt pour empêcher Cherki de doubler la mise (64e), mais il a été impuissant sur les deux buts de Fofana (86e et 89e).

- Popescu (4,5) : une performance en demi-teinte pour celui qui évoluait arrière droit, mais qui est habituellement défenseur central. Durant la première demi-heure, il s’est montré très présent dans la moitié de terrain lyonnaise, notamment pour harceler le porteur du ballon. Peu sollicité défensivement au cours du premier acte, c’est néanmoins lui qui est fautif sur le but de Tagliafico, puisqu’il a laissé l’Argentin libre de tout marquage (30e). En deuxième période, il a apporté beaucoup moins de soutien et n’a pas semblé être le plus à l’aise lors des attaques adverses. Une nouvelle fois, le second but des Lyonnais est pour lui (86e).

- Ngezana (5) : le Sud-Africain a affiché de la solidité et de la propreté dans ses interventions. Dès le début de la partie, il a réalisé un superbe tacle glissé devant Mikautadze (7e). Presque tout au long du match, il a été le roc qui a empêché les Gones de pleinement s’exprimer, bien que l’arrière-garde roumaine ait pris l’eau en fin de rencontre. Sur le plan offensif, il aurait pu marquer le premier but de son équipe grâce à une tête repoussée héroïquement par Perri (20e).

- Dawa (4,5) : moins rugueux que Ngezana, il a été moins en vue que son compère en charnière centrale. Mais cela n’entache pas sa performance, puisque le Camerounais a peu tremblé face à Mikautadze et compagnie, n’étant pas particulièrement fautif sur les buts encaissés. À noter tout de même une faiblesse face à la pression, puisqu’il a perdu le ballon à six reprises. En fin de match, il était à deux doigts d’inscrire le but du 2-2, mais Perri l’en a empêché (89e).

- Radunovic (5,5) : le latéral gauche s’est surtout illustré sur le plan offensif. Lors de quasiment chaque temps fort roumain, il n’a pas hésité à utiliser son couloir pour mener des offensives. Il aurait pu être passeur décisif grâce à un centre magnifique vers Edjouma (19e), mais c’est finalement en seconde période qu’il l’a été. Il a envoyé une vraie galette vers Băluță, qui a égalisé à 1-1 (69e).

- Alhassan (5) : dans l’entrejeu, le Ghanéen a réalisé une performance correcte, sans se montrer étincelant. Il s’est contenté de faire le travail, complétant 13 de ses 15 passes, mais sans bousculer le bloc lyonnais. Sur le plan défensif, il a parfois affiché certaines lacunes, bien qu’étant volontaire et en aidant son latéral gauche. Remplacé par Chiricheș (4) (46e), qui s’est montré décevant. Peu influent sur le jeu de son équipe, il n’a pas réussi à enrayer les attaques de l’OL.

- Sut (5,5) : le capitaine du Steaua a été très précieux au milieu de terrain. Joueur de son équipe ayant touché le plus de ballons (61), il a souvent été une vraie rampe de lancement pour développer les attaques des siens. Très actif avec le cuir dans les pieds, il a eu peu de déchets, terminant la rencontre avec un joli total de 90 % de passes réussies. Averti d’un carton jaune pour une faute sur Tolisso (11e).

- Miculescu (4,5) : le Roumain a dépensé beaucoup d’énergie dans le pressing, avec beaucoup d’efficacité. Par exemple, après avoir récupéré le ballon directement dans les pieds de Niakhaté, il a été proche d’ouvrir le score, mais s’est excentré en tentant d’éliminer Perri (8e). Mais mis à part cette grosse occasion, il n’a pas représenté de réel danger. Averti d’un carton jaune pour un pied haut sur Tolisso (47e). Remplacé par Ștefănescu (90e).

- Edjouma (5) : le milieu offensif a su peser sur la défense lyonnaise. Il n’était pas loin d’être l’auteur de l’ouverture du score grâce à une tête superbe, mais il a trouvé Perri sur sa route (19e). Une minute plus tard, il était à la passe et son centre vers Ngezana a failli être une passe décisive. Remplacé par Băluță (5,5) (46e), qui aurait pu endosser le costume de héros, puisqu’il est l’auteur de l’égalisation à 1-1. Un but plein de sang-froid, grâce à une frappe puissante envoyée depuis l’intérieur de la surface (69e).

- Cisotti (5) : comme ses partenaires d’attaque, l’Italien a connu une première demi-heure durant laquelle il s’est montré très actif. Mais parmi les quatre joueurs offensifs alignés par Elías Charalámbous, il a été le plus discret, ne réalisant pas de grosses différences sur son côté gauche. Remplacé par Gheorghiță (5,5) (46e), qui a su apporter de la percussion lors des quarante-cinq dernières minutes.

- Tănase (5,5) : le joueur passé par Al-Jazira a été un vrai travailleur de l’ombre en première mi-temps. Presque jamais à la conclusion des actions, il en a pourtant initié beaucoup, à l’image de ce contre où il a idéalement dévié de la tête un long dégagement de Tarnovanu pour alerter Edjouma, qui a créé du danger (25e). En seconde période, il a davantage été vu à la finition, mais sans succès. Remplacé par Musi (77e).

Olympique Lyonnais

- Perri (7) : voir ci-dessus.

- Maitland-Niles (5,5) : début de rencontre intéressant du latéral anglais. Sur le flanc droit de la défense rhodanienne, il a multiplié les courses et a été le joueur lyonnais qui donnait le plus l’impression de vouloir faire des différences. Mais curieusement, lorsque son équipe a eu des temps forts, on l’a moins vu devant. Défensivement, il n’a rien à se reprocher.

- Mata (6) : bonne prestation du défenseur central lyonnais. Il a fait ce qu’on attend de lui dans un tel match : être bien placé, bien lire les offensives de l’adversaire, ne pas commettre d’erreurs, aider des collègues de l’arrière-garde et relancer le ballon proprement (92% de passes réussies). Il a transmis beaucoup de sérénité, notamment dans des moments où son équipe était un peu dans le dur.

- Niakhaté (5) : sa rencontre avait bien mal démarré, avec une perte de balle dans la surface qui a offert une grosse occasion à David Miculescu (8e). Il se fait manger dans le jeu aérien par Edjouma par la suite (19e). Derrière, il a su redresser la barre et se montrer un peu plus rassurant, étant plus solide dans les duels avec les attaquants roumains.

- Tagliafico (6) : l’international argentin a rendu une bonne copie en terres roumaines. Il a été plutôt costaud défensivement, avec une bonne intervention avec un tacle sur Miculescu pour couper une offensive dangereuse (23e), et un placement défensif toujours parfait lorsque l’adversaire a pris des initiatives. Malheureusement, il glisse sur l’égalisation, laissant son Baluta seul pour contrôler et fusiller Perri (68e). C’est lui qui avait ouvert le score, profitant d’un superbe centre de Cherki, arrivant lancé dans la surface et finissant l’action comme un pur buteur (30e). Et de façon globale, il a été très présent offensivement.

- Tessman (5,5) : le Nord-Américain a été assez à l’aise dans l’entrejeu lyonnais et a livré un de ses meilleurs matchs depuis son arrivée dans la capitale des Gaules. Sans être phénoménal pour autant, il a été assez actif, demandant le ballon, prenant des initiatives et ressortant le ballon proprement. Il manquait peut-être un peu de folie ou de magie dans son jeu, parfois trop scolaire, mais il pourra repartir de Bucarest en étant satisfait. Remplacé par Veretout à la 76e, qui a contribué à apporter du contrôle au milieu.

- Matic (5) : le taulier serbe a vécu une soirée assez tranquille. Trop tranquille même ? On peut ainsi tirer le même constat qu’avec Tessman… Il a mené sa barque sans turbulences, avec des ballons bien transmis à ses partenaires, jouant toujours proprement et intelligemment. Mais peut-être que son équipe avait parfois besoin d’un peu plus de folie au milieu, de cette passe qui va briser plusieurs lignes. Almada a pris sa place à la 76e mais n’a pas pu se montrer outre-mesure.

- Cherki (6,5) : pas sa meilleure soirée, mais il termine par être décisif par deux fois dans le money time. C’est dire son talent. Sa première période a pourtant été assez moyenne. Il y a eu un bon décalage pour Nuamah (27e) certes, et un ballon piqué bien senti pour Mikautadze plus tard (63e), mais globalement, il a souffert du manque de rythme et d’allant collectif de son équipe et n’a pas réussi à tirer son épingle du jeu. Même lorsqu’il a eu le ballon dans des zones intéressantes du terrain, il a souvent fait le mauvais choix pendant une grosse partie du match. Mais on le sait, quand un joueur de ce talent a un ballon aux abords de la surface, il y a danger, même dans un mauvais jour, et c’est donc lui qui offre un caviar à Fofana pour le but du 2-1, puis, il offre le troisième but au Belge en toute fin de partie.

- Tolisso (5) : loin d’être le Tolisso qu’on connaît ce soir. Le milieu de terrain lyonnais a été assez participatif en début de rencontre, mais son influence dans le jeu lyonnais s’est diluée au fur et à mesure que la rencontre avançait. Si le milieu de l’OL a connu un déficit de création aussi flagrant ce soir, c’est en partie parce qu’il a été trop effacé, et ce alors qu’il jouait avec Matic et Tessman derrière lui et avait donc moins de responsabilités défensives. Paul Akouokou a pris sa place dans le temps additionnel.

- Nuamah (4) : courageux, volontaire, mais maladroit. Souvent, il a tenté d’apporter de la profondeur et de la folie devant, voulant profiter du pressing relativement haut des Roumains. Il s’offre une frappe en puissance non cadrée (27e) et il a créé quelques décalages devant, mais globalement, il a été un peu trop brouillon. Beaucoup de déchets dans le dernier geste. Remplacé par Fofana (69e), auteur du doublé de la victoire, rien que ça.

- Mikautadze (6) : rencontre honnête du goleador géorgien. Il n’a pas eu énormément d’occasions à se mettre sous la dent, les bons ballons dans la surface étant assez rares pendant les 70 minutes où il a été sur la pelouse. C’est lui qui s’est transformé en passeur décisif avec un superbe centre piqué pour Tagliafico, offrant l’ouverture du score sur un plateau à l’Argentin (30e). Il manque une belle opportunité sur un bon ballon de Cherki, à angle un peu fermé il faut le dire (62e). Derrière, son enroulé est bien sorti par le portier rival (64e). Sorti pour faire place à Lacazette (69e), qui n’a pas eu de ballons exploitables devant.