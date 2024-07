JO 2024 : le Maroc s’impose finalement face à l’Argentine dans une incompréhension totale

Contre toute attente, le match entre le Maroc et l’Argentine a repris. Après plus de deux heures de tergiversations, l’arbitre a pris la décision de reprendre la rencontre afin d’annuler le dernier but argentin. La raison ? Le but n’était pas valide puisqu’Otamendi était en position de hors-jeu sur les images du VAR. Mais avec l’envahissement, l’arbitre avait envoyé tout le monde au vestiaire pour interrompre le match, et non l’arrêter de manière définitive.

La suite après cette publicité

Finalement, après des heures de débat, l’arbitre a décidé de faire reprendre le match pour annuler le but et faire jouer les trois dernières minutes. Et dans ces trois minutes, le Maroc a tenu bon et s’impose donc 2-1. Une fin de match complètement hallucinante qui offre trois points aux Lions de l’Atlas. Et cela risque de faire parler surtout en Argentine qui aura connu toutes les émotions sur cette fin de match.