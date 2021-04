Serie A : le Milan partage les points avec la Sampdoria

En ouverture de la 29e journée de Serie A, le Milan cale chez lui face à la Sampdoria (1-1). C'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, dit-on. C'est ainsi que, dans un 4-4-2 à plat, agressif et avec un pressing haut, les troupes de Claudio Ranieri ont fait souffrir le Milan dès l'entame. Supérieurs sur les coups de pied arrêtés, et en nombre dans la surface adverse, les Blucerchiati ont joué leur va-tout. Manolo Gabbiadini, d'une frappe enveloppée du gauche vers l’opposé, a d'ailleurs rapidement forcé Gianluigi Donnarumma a une claquette sous sa barre (6e). Et, incapable de sortir de sa moitié de terrain, le Milan a dû s'en remettre à un miracle de Donnarumma sur un coup de casque de près de Morten Thorsby (25e), sur un coup franc botté côté droit. Dans la fin du premier acte, les Rossoneri sont montés en régime et Zlatan Ibrahimovic a bien cru provoquer le penalty (43e). Theo Hernández s'est lui lancé dans un rush terrible, en remontant tout le terrain, avant de se faire stopper irrégulièrement par Adrien Silva (45e+1). Mais à la pause les ouailles de Stefano Pioli n'avaient toujours pas cadré le moindre tir.

Pour tenter d'inverser la tendance dans le deuxième acte, le coach du Milan a remplacé l'inhabituel latéral Alexis Saelemaekers par Pierre Kalulu à la pause, et les Rouge et Noir ont continué sur les bases de la fin de la première mi-temps. C'est alors que Hernández a tendu le bâton pour se faire battre, avec une passe latérale, axiale et mal assurée dans son camp, sur laquelle l'expérimenté Fabio Quagliarella (38 ans) a surgi, avant de tromper un Donnarumma trop avancé d'un lob subtile (1-0, 57e). Et, presque dans la foulée, Silva a écopé d'un second jaune idiot (59e). En fin de partie Milan a sérieusement poussé. Omar Colley a suppléé quasiment sur sa ligne de but son gardien, battu par Ante Rebic (83e). Puis, Jens Hauge, à l'issue d'un contre parfaitement amené, a égalisé pour les siens (1-1, 87e). Enfin, Franck Kessié a vu sa frappe déviée toucher le poteau (90e+4). Le Milan reste provisoirement deuxième de Serie A, mais avec deux matches de plus que certains concurrents à l'Europe comme la Juventus ou Naples. Tandis que la Samp, qui a presque déjà assuré son maintien, demeure dixième.