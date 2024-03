Dani Alves va bien sortir de prison

Alors qu’il est condamné à une peine de quatre ans et demi de prison pour viol, Dani Alves va pouvoir sortir de prison. En effet, incarcéré depuis plus d’un an, le Brésilien et son avocat avaient demandé une mise en liberté en échange d’une caution, en attendant le jugement.

Et d’après les informations du journal AS, l’homme de 40 ans a payé sa caution, alors que ses fonds étaient bloqués. Il pourrait même sortir dès mardi, le temps que le transfert de l’argent soit acté. Néanmoins, il n’est pas disculpé et le procès continuera. Les recours des parties sont déjà devant le Tribunal Supérieur de Justice de Catalogne, en attente d’un nouveau verdict. Il sera obligé de se rendre au tribunal chaque semaine pour éviter une fuite, lui qui a vu ses passeports espagnols er brésiliens lui être retirés.