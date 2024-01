Liga : la victoire polémique du Real Madrid contre Almería fait scandale

Souvent pointé du doigt pour un arbitrage prétendument à son avantage, le Real Madrid ne risque pas d’aplanir les différends après la rencontre de ce dimanche. Confronté à Almería à l’occasion de la 21e journée de Liga, le club madrilène s’est imposé péniblement (3-2), s’en remettant une nouvelle fois à son homme à tout faire, Jude Bellingham, auteur d’un but sur penalty (57e) et d’une passe décisive dans les tous derniers instants de la rencontre (90+9e). Pour autant, la manière employée et l’utilisation du VAR à outrance fait grincer des dents de l’autre côté des Pyrénées. Au coup de sifflet final, le défenseur Marc Pubill a d’abord poussé un coup de gueule au micro de DAZN, le premier d’une longue série.

La suite après cette publicité

«Je pense que quelqu’un a décidé que nous n’avions pas le droit de gagner ici (au Bernabéu) aujourd’hui, et c’est ce qui s’est passé. Rien d’autre à dire», a-t-il commenté, avant d’être imité par son coéquipier et buteur du jour Edgar Gonzalez : «beaucoup de différences de traitement, c’est une compétition qui doit être juste pour tout le monde et parfois c’est difficile de voir ça. Le premier but du Real doit être refusé, il y a une faute très claire juste avant, puis il y a une main sur le deuxième but (de Vinicius). Pour notre but refusé, je n’ai rien vu.» Après analyse vidéo, la décision d’Hernandez Hernandez d’annuler le but d’Almeria semblait en revanche juste, Jude Bellingham ayant été accroché de façon illicite.

À lire

Vidéo : l’arbitrage entre Almería et le Real Madrid met le feu sur X

Expulsé, l’entraîneur d’Almeria lâche ses vérités

Renvoyé au vestiaire pour avoir contesté à maintes reprises les décisions de l’arbitre de la rencontre Hernandez Hernandez, l’entraîneur d’Almeria Gaizka Garitano n’a pas mis de gants en conférence de presse d’après-match : «Ce n’est pas la première fois que cela m’arrive ici (au Bernabeu), je n’ai pas de mots pour résumer ce qu’il vient de se passer aujourd’hui. De toute façon, vous avez tous vu», a-t-il lâché, agacé. Son joueur, Gonzalo Melero, a lui encore été plus piquant, criant au vol : «aujourd’hui, nous avons été volés. Cela me dérange de dire ça, mais c’est la vérité.» En clair, Almeria se sent lesé sur toute la ligne, estimant que les décisions polémiques d’Hernandez Hernandez, malgré sa sur-sollicitation du VAR, ont tout simplement relancé le Real Madrid.

La suite après cette publicité

Le penalty litigieux accordé à Bellingham, l’égalisation contestable de Vinicius, le but du 3-1 refusé (justement) à Almeria… Chez les journalistes pro-madrilènes, impossible de passer outre cette nouvelle polémique. Le suiveur du Real Madrid Manu Sainz, correspondant pour le quotidien madrilène AS, a lui-même tweeté : «l’arbitrage d’Hernandez nuit énormément à la réputation du Real Madrid. Cet arbitrage scandaleux légitime les critiques des anti-Madridristas. Madrid n’a pas besoin d’un arbitrage comme celui d’aujourd’hui pour gagner.» Le journaliste barcelonais Alfredo Martinez a lui crié à l’injustice : «cela fait 36 ​​ans que je diffuse les matchs de la Liga. Depuis l’introduction du VAR, je ne me souviens pas d’un scandale aussi grave. Pauvre Almería.» Une polémique qui ne risque pas de désenfler de sitôt, même si Carlo Ancelotti estime qu’il n’y a pas de quoi crier au scandale de son côté : «l’arbitre a pris les bonnes décisions aujourd’hui. Tout était correct même si je comprends la réaction d’Almeria.» Il ne faut pas dire ça à un supporter andalou aujourd’hui.