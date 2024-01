Liga : le Real Madrid renverse Almería dans un match fou et reprend son trône de leader

Vainqueur de la Supercoupe d’Espagne après avoir balayé l’Atlético de Madrid en prolongation (5-3) puis giflé le FC Barcelone en finale (4-1) en Arabie saoudite, le Real Madrid avait du travail à son retour au Santiago-Bernabéu. Voyant Girona seul en tête de la Liga avec un match en avance, la Casa Blanca se devait de prendre les trois points devant son public. Néanmoins, elle affrontait, pour le compte de la 21e journée, Almería, lanterne rouge du championnat mais qui avait réussi à tenir le leader catalans en échec la semaine passée, mais étaient toujours à la recherche de son premier succès.

Dans ce choc des extrêmes, la logique n’était pas respectée en début de rencontre. Très agressive sur le porteur du ballon dès l’engagement, la formation andalouse allait récupérer le ballon dans les pieds de Ferland Mendy avant de trouver Largie Ramazani, qui fermait son pied pour surprendre Kepa Arrizabalaga et débloquer rapidement la marque (1-0, 1e). Face à un bloc rojiblanco bas mais capable d’attaquer en transition, ni Rodrygo (16e) ni Kroos (30e, 37e) ni Chumi devant son propre but (34e) ne faisait trembler les filets du gardien de but portugais Luis Maximiano.

La VAR bien sollicité

Avant la pause, sur un contre favorable, Edgar Gonzalez envoyait même une superbe reprise de volée dans la lucarne madrilène pour faire le break (2-0, 43e). Ramazani était même proche de creuser l’écart dans le temps additionnel, mais il est mis en échec par Tchouaméni (45+3e). Au retour des vestiaires, l’assistance vidéo à l’arbitrage devenait le protagoniste du second acte : d’abord avec une main sifflée de Kaiky offrant un penalty à Jude Bellingham (1-2, 57e), pour son 14e but de la saison en Liga, avant de refuser le troisième but aux Andalous après l’heure de jeu.

En effet, en raison d’une faute de Dion Lopy sur Bellingham au départ de l’action, l’arbitre annulait le but de l’ancien Madrilène Sergio Arribas (61e). Il n’en fallait plus beaucoup au Real pour revenir dans ce match et égaliser par l’intermédiaire de Vinicius Jr… de l’épaule (2-2, 67e) ! La vidéo effaçait également un but signé Bellingham, après un hors-jeu de Fran Garcia au début de l’action (77e). Buteur, l’Anglais se muait en passeur de la tête pour Dani Carvajal, qui arrachait la victoire en poussant le ballon au second poteau (3-2, 90+9e). Le Real, héroïque, s’impose à domicile après 13 minutes de temps additionnel et reprend le trône de leader. Almería reste bon dernier du classement.