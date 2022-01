Coupe d'Italie : la Fiorentina s'offre Naples en prolongation

A l'occasion des 8es de finale de la Coupe d'Italie et après la qualification de l'Atalanta Bergame face à Venise (2-0), le Napoli accueillait la Fiorentina ce jeudi à 18 heures. Au stade Diego Armando Maradona, les Napolitains voulaient enchainer ce bon début d'année 2022 après le court succès obtenu contre la Sampdoria (1-0) lors de la dernière journée. Lourdement battue au Torino (0-4), la Viola se devait, quant à elle, de relever la tête. Pour voir un changement sur le tableau de score, il fallait attendre la fin de la première période avec d'abord le but de Vlahovic (1-0, 41e) avant l'égalisation de Mertens trois minutes plus tard (1-1, 44e).

Malgré la réduction numérique après l'expulsion du gardien de but Dragowski (45e+2), les Florentins reprenaient l'avantage grâce à Biragi à l'heure de jeu (2-1, 58e). Naples finissait d'ailleurs la rencontre à 9 avec deux rouges adressés à Lozano (84e) et Fabian Ruiz (90e+5) en fin de match. Pourtant, les Partenopei réussissaient à égaliser dans les derniers instants par le biais de Petagna (90e+6) et arrachaient ainsi la prolongation. 30 minutes supplémentaires finalement fatales aux locaux. En supériorité numérique, la Fio validait finalement son billet pour les quarts de finale grâce à trois nouvelles réalisations signées Venuti (105e), Piatek (108e) et Maleh (119e).

