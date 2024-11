Qualif CAN 2025 : la Guinée de Serhou Guirassy climatise la RD Congo

Après la victoire de la Tanzanie en Éthiopie (0-2), plus tôt dans la journée, la Guinée n’avait pas le droit à l’erreur, ce samedi, pour le compte de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2025. Mais face au Syli national se dressait la République démocratique du Congo, déjà qualifiée pour cette prochaine édition marocaine et qui n’a pas encaissé le moindre but dans ces qualifications. Dans cette rencontre animée, la Guinée aura dominé le premier acte. Elle aurait pu bénéficier d’un penalty, mais l’arbitre de la rencontre a estimé que la faute sur Serhou Guirassy ne méritait pas d’être sifflé (20e). Ce fut également le cas dans l’autre sens, quelques minutes plus tard, après une faute guinéenne dans la surface sur Théo Bongonda.

Si la seconde mi-temps était davantage maîtrisée par les Léopards, ce sont finalement les Guinéens, sur une magnifique demi-volée (1-0, 90e+2) de Serhou Guirassy, qui ont ouvert le score, en toute fin de rencontre. Avec cette victoire, les hommes de Michel Dussuyer repassent à la deuxième place du groupe H, avant la « finale » contre la Tanzanie, mardi en fin d’après-midi. La RDC concède, quant à elle, sa première défaite depuis la demi-finale perdue contre la Côte d’Ivoire, lors de la dernière CAN. Les Léopards recevront l’Éthiopie - qui n’ira pas au Maroc - ce mardi, pour la dernière journée de ces éliminatoires.