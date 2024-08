Barça : Vitor Roque absent de l’entraînement !

Vitor Roque n’a pas pris part à la séance d’entraînement du FC Barcelone, ce samedi matin. En instance de départ, l’attaquant brésilien n’était pas présent en raison d’un prétendu malaise. Le club catalan a annoncé que son joueur était absent à cause d’un «malaise et de fièvre». Cependant, d’après Sport, cette absence est suspecte car elle survient au lendemain d’une discussion entre Deco et les représentants du Brésilien.

Vitor Roque n’entre pas dans les plans d’Hansi Flick pour la saison à venir et le coach allemand lui a fait savoir. À 19 ans et moins de six mois après son arrivée en Catalogne, l’attaquant est poussé vers la sortie par le Barça qui cherche à récupérer des fonds pour continuer d’avancer sur son mercato. Roque a déjà refusé plusieurs offres venant d’Arabie saoudite, au grand dam du FC Barcelone qui va devoir se résigner à trouver un prétendant européen pour l’ancien buteur de Cruzeiro.