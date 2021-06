Sa saison, la fin de ses blessures à répétition, son avenir : les dernières confidences d'Ousmane Dembélé

La suite après cette publicité

Ousmane Dembélé (24 ans) a le don d’être un joueur très attachant, mais aussi parfois agaçant. Au FC Barcelone, les Culés ne diront pas le contraire. L’international tricolore (23 sélections, 3 buts) est considéré comme l’un des leaders techniques de l’équipe de Ronald Koeman, mais il a souvent généré pas mal de frustration en raison de blessures à répétition et d’un comportement pas toujours en phase avec les attentes d’un club de ce standing.

Mais depuis cette saison, l’ancien pensionnaire du Borussia Dortmund et du Stade Rennais semble enfin avoir trouvé le bon équilibre. Nettement moins blessé, Dembélé a disputé 30 matches de Liga (6 buts, 3 passes décisives), et 44 rencontres toutes compétitions confondues. Soit son plus grand nombre de matches disputés sur une saison depuis qu’il a rallié la Catalogne. Un regain de forme qui lui a d’ailleurs permis de pouvoir disputer l’Euro 2020. Interrogé par L’Equipe, le Blaugrana est revenu sur sa saison, avec le sourire.

Dembélé prend son temps pour décider de son avenir

« Je suis content d'avoir été épargné par les blessures. (…) C’était ma priorité de pouvoir enchaîner après trois saisons de galère à ce niveau-là. Je voulais jouer, être titulaire à Barcelone. Mais je sais que je peux faire encore beaucoup mieux. (…) Je voudrais être plus décisif. Marquer plus de buts, faire davantage de passes décisives, c'est ce qu'on demande à un attaquant. » Conscient du travail qu’il lui reste à faire pour devenir l’un des piliers du Barça, Dembélé a également expliqué pourquoi il a enfin été épargné par les pépins physiques.

« Je fais énormément de prévention pendant la semaine, avant et après l'entraînement. Je renforce mon ischio qui m'a causé des soucis. Pour la première fois depuis Dortmund, j'ai pu effectuer la préparation d'avant-saison. Ça m'a fait du bien. » Souvent encensé par son coach, Ronald Koeman, Dembélé reste toutefois un sujet à débat au Barça. La raison ? Un contrat courant jusqu’en 2022 qui oblige les Catalans à devoir le prolonger ou bien le vendre à tout prix cet été pour ne pas le perdre gratuitement dans un an. Mais visiblement, ça ne stresse pas l’intéressé. « Je ne sais pas, on verra. On va se réunir avec la direction du Barça. J'ai le temps encore, je ne suis pas pressé, ils ne le sont pas non plus». Si Dembélé le dit…