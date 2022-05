JT Foot Mercato : le Bayern Munich prépare une grande révolution !

La suite après cette publicité

Le Bayern se tourne vers l'avenir

Le Bayern Munich compte bien apporter de sacrées retouches à son équipe pour continuer à dominer la Bundesliga et retrouver le sommet de l'Europe. Robert Lewandowski est plus que jamais sur le départ et le Bayern pourrait bien déjà avoir trouvé son remplaçant : Hugo Ekitike. La concurrence sera rude pour s'offrir la pépite du Stade de Reims, avec notamment le Borussia Dortmund. Mais ce n'est pas tout : deux pépites vont bientôt signer au Bayern, à commencer par Noussair Mazraoui qui a déjà annoncé son départ à ses coéquipiers de l'Ajax, ainsi que son coéquipier Ryan Gravenberch. Sadio Mané serait aussi une priorité pour le board bavarois alors que les noms du Français Christopher Nkunku, Sébastien Haller et celui de Romelu Lukaku reviennent aussi avec insistance. Mais pour recruter, il faut aussi vendre. La porte sera ouverte cet été à plusieurs joueurs à commencer par Marcel Sabitzer et Marc Roca. Omar Richards et Bouna Sarr sont aussi invités à se trouver un nouveau club.

Griezmann fait débat

Antoine Griezmann pourrait bien ne pas poursuivre l'aventure avec l'Atlético de Madrid qui ne veut plus du Français. Prêté avec obligation d'achat par le Barça pour deux ans à l'Atlético de Madrid, on apprend par la presse espagnole que les Colchoneros veulent se débarrasser de Griezmann pour l'année prochaine en raison de ses contre-performances. Le champion du monde n'est pas à la hauteur des attentes placées en lui alors qu'il touche un salaire de 18 M€ par an. Un gouffre pour son club qui aimerait bien s'économiser cette charge importante. Hier soir, le PDG de l’Atlético, et Mateo Alemany, directeur général du Barça, se sont rencontrés pour discuter de son avenir.

Xavi veut Koulibaly

Xavi voudrait apporter un peu de sang neuf dans son secteur défensif. D’après Sky Sport Italia, la direction barcelonaise s'apprête à faire une offre à Naples dans les prochains jours pour enrôler Kalidou Koulibaly. Selon le média italien, le président des Partenopei Aurelio De Laurentiis demanderait entre 25 et 30 M€ pour son joueur d'expérience. Le technicien catalan a déjà parlé au champion d'Afrique avec le Sénégal lors de la confrontation entre les deux équipes en Europa League. Selon nos informations, le coach espagnol lui a affirmé qu'il était sa priorité en défense pour la saison prochaine.