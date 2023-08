PSG : les 6 dernières options de Marco Verratti

La suite après cette publicité

Marco Verratti a tout connu au PSG. Un club qu’il a rejoint avec l’étiquette de grand espoir après son passage à Pescara. Petit à petit, le milieu de terrain de poche s’est installé dans le onze pour devenir un incontournable. Taulier du vestiaire, il a été prolongé année après année. Mais en 2022-23, tout a changé pour l’Italien, pointé du doigt par le passé pour son hygiène de vie, ses performances moyennes lors des matches importants ou encore ses nombreux cartons en Ligue des champions. Des reproches qui ont encore été faits l’an dernier.

Paris attend une belle somme

Mais cette fois-ci, le chouchou du Parc des Princes a été pris en grippe par une partie des supporters, à l’image de Neymar ou de Lionel Messi. Verratti a aussi été lâché par ses dirigeants qui ont ouvert la porte après l’avoir désigné pendant très longtemps comme un joueur intransférable. Luis Enrique et Luis Campos lui ont d’ailleurs confirmé qu’il n’entre pas dans leurs plans cette saison au cours d’une réunion organisée après la tournée en Asie. Mais cela fait un bon moment que le footballeur le savait. Rapidement, on a appris que sa priorité était de rester en Europe.

À lire

Mercato : le dossier Randal Kolo Muani au PSG est en danger

L’Atlético de Madrid avait d’ailleurs tâté le terrain sans aller plus loin. Puis, au fur et à mesure, le milieu transalpin a ouvert la porte à une destination un peu plus exotique : la Saudi Pro League. Al-Hilal et Al-Ahli se sont positionnés. Le premier club cité a offert un salaire de 52 millions d’euros par saison sur trois ans à Verratti. Ce dernier est rapidement tombé d’accord avec le club de Neymar. Mais le PSG attend bien plus. Certaines sources parlent de 45 millions d’euros. D’autres, elles, évoquent un prix compris entre 50 et 60 millions d’euros.

La suite après cette publicité

Verratti a plusieurs choix

Paris attend donc un peu plus pour son milieu, que Ney espère faire venir dans son équipe selon la presse italienne. Longtemps sur les rangs, Al-Ahli, qui avait aussi trouvé un accord avec l’Italien, semble hors course après l’arrivée de Gabri Veiga. Une porte s’est donc a priori fermée pour Verratti, qui a d’autres clubs à ses trousses. Au Qatar, Al-Arabi est emballé à l’idée de recruter l’international italien. D’ailleurs, un accord aurait déjà été trouvé avec Paris selon nos informations. Ce n’était pas difficile puisque le président d’Al-Arabi et le cousin de l’Émir, propriétaire du PSG. Il reste à convaincre le joueur.

Un joueur qui plaît aussi en Turquie. FotoMaç a récemment évoqué un fort intérêt de Galatasaray. De l’autre côté de La Manche, Manchester United suit également son cas selon le Daily Mirror. Le média anglais s’attend à une proposition d’ici la fin du mercato. Le Bayern Munich a aussi été cité par L’Equipe comme un éventuel point de chute. Mais cela paraît complexe. Enfin, si Marco Verratti ne trouve pas chaussure à son pied, il pourrait rester cette saison au PSG; où son contrat s’achève en juin 2026. Ce serait un "renfort" d’expérience pour Luis Enrique, si bien sûr il retrouve son meilleur niveau. C’est une option qui existe pour Verratti, qui a aussi 5 portes de sorties (Al-Hilal, Al-Arabi, Galatasaray, MU et le Bayern Munich).