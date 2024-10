Ligue 1 : Le Havre tape du poing sur la table

Les matchs se suivent et se ressemblent dangereusement pour Le Havre dans ce championnat. Défait hier soir pour la 6e fois de suite en Ligue 1, cette fois à Rennes (1-0) au terme d’une prestation médiocre (pour les deux équipes), le club normand n’y arrive pas, malgré une 16e place au classement qui le protège encore un peu. Les joueurs de Didier Digard ont une nouvelle fois affiché leurs limites du moment au Roazhon Park, surtout offensives. Il n’y a eu que deux tirs cadrés sur les trois derniers matchs et plus aucun but marqué depuis le 22 septembre… Un désert de 420 minutes.

La suite après cette publicité

Cette faiblesse s’est transformée en frustration hier soir. La frustration de la défaite mais aussi de ce que le club considère comme une réelle injustice avec cette grosse faute de Ludovic Blas non sifflé devant la surface de réparation rennaise, finalement conclue avec deux avertissements en 30 secondes pour Christopher Operi, le premier pour contestation de cette faute, le second pour contestation de son premier avertissement. La coupe était pleine pour Didier Digard. «C’est trop facile de cartonner les joueurs, c’est scandaleux!» s’est emporté le coach havrais sur les antennes de DAZN.

À lire

Rennes - Le Havre : Didier Digard s’emporte contre les arbitres

Digard et Bodmer furieux

«J’en parlerai plus des arbitres. Je n’irai plus à la réunion et je ne parlerai plus d’eux, poursuivait-il en conférence de presse, autant dépité par le résultat que par les faits de fin de rencontre. Ça ne change jamais. Leur discours est sympa, mais ça ne m’intéresse plus. Je n’ai eu aucun problème avec le quatrième arbitre, ce n’est pas lui qui ne siffle pas toutes les fautes qui ont lieu dans les dernières minutes aux abords de la surface rennaise. Aucun souci avec le quatrième arbitre, je n’ai pas envie d’en parler.» Il n’est pas le seul au club à avoir haussé le ton. Mathieu Bodmer y est allé de ses critiques lui aussi.

La suite après cette publicité

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Rennes 11 9 1 3 2 4 13 12 16 Le Havre 6 9 -13 2 0 7 7 20

«On a encore vu des faits de jeu. Au démarrage, il y a deux fautes sur Opéri et, sur la même action, il y a faute sur Youté. Cet arbitre a validé un but la saison dernière ici pour Rennes, alors qu’il y avait hors-jeu, c’était l’arbitre du VAR. Peut-être que ça commence à faire beaucoup, entamait le directeur sportif. Après le match de Brest (défaite 2-0), la direction de l’arbitrage nous a admis s’être trompée pour le carton rouge sur Ndiaye (le Brestois a pris un jaune). On n’est pas payés » a-t-il pesté avant de réaffirmer sa confiance pour le staff technique en place. « Le coach est solide, j’ai beaucoup d’affection pour Didier et tout le staff. Ils travaillent beaucoup, sont là de 8h à 20h tous les jours, et on aimerait que ça tourne pour eux. »