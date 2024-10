Ligue 1 : Rennes renoue avec la victoire en battant Le Havre

Ce vendredi, le Stade Rennais avait l’obligation de se rassurer face au Havre. Après un début de saison timide avec seulement deux victoires en huit journées, les Rennais se devaient de l’emporter face à des Hacmen tout autant en difficulté dans cette nouvelle cuvée. Pour ce faire, les Bretons se présentaient avec une équipe très offensive. En effet, Julien Stéphan décidait de mettre un 4-2-3-1 avec Ludovic Blas et Albert Gronbaek au milieu de terrain et alignait une attaque Gomez-Kalimuendo-Jota.

En première période, le SRFC a légèrement dominé les débats. Pour autant, les coéquipiers de Christopher Wooh ne se sont pas procurés de véritables occasions. La première mèche a été allumée par Ludovic Blas mais la frappe enroulée de l’ancien Nantais a été repoussée par Arthur Desmas. Par la suite, Rennes a continué de menacer mais ses offensives manquaient cruellement de tranchant malgré 12 tirs en première période. De son côté, Le Havre a trop peu montré pour inquiéter Steve Mandanda.

L’inspiration lumineuse de Carlos Andres Gomez donne la victoire à Rennes

Au retour des vestiaires, le rapport de force n’a pas vraiment changé. Et forcément, la défense normande a craqué sur l’un des premiers coups de boutoir des locaux. Suite à un dégagement raté d’Oussama Targhalline, le ballon est revenu sur Carlos Andres Gomez. La recrue colombienne, qui honorait sa première titularisation sous le maillot rennais, n’a pas hésité et a envoyé une superbe frappe brossée qui s’est logée dans la lucarne opposée (1-0, 54e). Une ouverture du score logique pour les pensionnaires du Roazhon Park.

Classement général Ligue 1 McDonald's # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Marseille 17 8 13 5 2 1 21 8 4 Lille 14 8 5 4 2 2 13 8 5 Lens 14 8 5 3 5 0 9 4 6 Reims 14 8 3 4 2 2 15 12 7 Lyon 13 8 2 4 1 3 14 12 8 Rennes 11 9 1 3 2 4 13 12 9 Nice 10 8 8 2 4 2 16 8 10 Nantes 10 8 1 2 4 2 10 9 Voir le classement complet

Par la suite, Rennes a continué de maîtriser son sujet mais n’est pas parvenu à prendre le large. Pour autant, ils n’ont pas été inquiétés face aux hommes de Didier Digard, qui sont totalement passés à côté de leur sujet après leur déroute de la semaine passée face à l’OL (0-4). Pire, Christopher Operi a pris un deuxième carton jaune, synonyme d’expulsion, en toute fin de match (90+5e). Sans forcer et en étant donc largement supérieurs, les Rennais retrouvent le sourire et la victoire après quatre matches sans victoire dans l’élite. Avec les trois points, Rennes remonte à la 8e place du classement. De son côté, Le Havre est provisoirement barragiste et est donc 16e.